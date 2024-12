Ciro Solimeno, tutto sul corteggiatore del trono classico di Uomini e donne

Ciro Colimeno, 21enne napoletano che sta corteggiando Martina De Ioannon e che spera di lasciare il programma con lei, si lascia andare svelando qualche dettaglio in più del proprio rapporto e svelando i motivi per i quali Martina dovrebbe sceglierlo. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Ciro ha parlato d’amore svelando di aver avuto una sola storia importante.

Gianmarco Steri, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne/ "Vorrei vivere Martina fuori"

“Ho avuto un’unica storia importante nella mia vita, che è finita a gennaio 2024. Ho deciso di chiudere io e, ripensandoci, sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Di Martina mi piace che non si lascia condizionare dagli altri. Esteticamente è bellissima, ma quello che la rende speciale è che, nonostante questo suo carattere forte, nasconde anche delle fragilità. Mi piace scoprire anche questa parte di lei, che la rende autentica e completa. Dovrebbe scegliermi perché mi sto facendo conoscere per quello che sono. Le sto mostrando chi è Ciro al 100%”, ha raccontato il corteggiatore.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 17 dicembre 2024/ Martina De Ioannon pronta alla scelta?

Ciro Solimeno: “Ecco perché Martina De Ioannon dovrebbe scegliermi”

Ciro Solimeno, nonostante le continue discussioni, continua a credere di poter conquistare Martina De Ioannon che non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui al punto da essere andata a riprenderlo. In vista della scelta, sempre più vicina, il 21enne napoletano, ha espresso la propria opinione al magazine ufficiale della trasmissione spiegando di sentirsi abbastanza maturo da poter affrontare il percorso con Martina:

“Sono maturato con il tempo e l’esperienza. Ora so chi sono e cosa voglio. Ho imparato a vedere le sfide e le difficoltà come opportunità di crescita. Non sento il peso della competizione con gli altri corteggiatori perché sono sicuro di me stesso e di ciò che posso offrire. Se Martina sceglierà me sarà perché avrà conosciuto ogni mio aspetto, dai pregi ai difetti, e avrà scelto di accettare tutto questo. E io non posso che desiderare una scelta così”.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 17 dicembre 2024/ Nuove esterne per Martina con Ciro e Gianmarco