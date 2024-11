Ciro Solimeno, duro scontro con Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Ciro Solimeno è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne che, nonostante la presenza di Francesca Sorrentino, ha deciso di conoscere solo Martina De Ioannon con cui è nato subito un feeling speciale. La tronista, infatti, dopo le prime esterne, ha ammesso di provare una forte attrazione per il corteggiatore. Con un passato da calciatore, si è iscritto all’Università degli studi di Salerno.

Maria De Filippi e il retroscena su Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Conosco tua mamma..."

“Mi sei piaciuto perché sei spigliato come me… C’è dialogo… non devo stare lì a tenere la conversazione. Questa cosa mi piace… però devo capire, anche io, tante cose. Spesso, i tipi come te si perdono. Fanno tutti i gradassi…”, sono state le parole di Martina che ha provato a soddisfare la richiesta di Ciro che, inizialmente, si è chiesto il motivo della scelta della tronista di portarlo in esterna. Con il tempo, però, il feeling iniziale ha lasciato spazio ad alcune incomprensioni che, nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2024, hanno portato ad uno scontro.

Chi è Andrea Magrini, cavaliere di Uomini e Donne/ Scontro con Claudia e Diego: Tina e Gianni furiosi

Ciro Solimeno lascia lo studio di Uomini e Donne: la reazione di Martina De Ioannon

Di fronte alla scelta di Martina De Ioannon di portare in esterna altri due corteggiatori, tra cui Gianmarco, Ciro, in studio, perde la pazienza. “Sono calmissimo. La settimana scorsa abbiamo fatto un’esterna importante, ti ho parlato della mia famiglia e tu non mi hai portato di nuovo in esterna. Io sono deluso, non arrabbiato”, sbotta il corteggiatore, ma Martina non ci sta e ribatte.

“Sei me due settimane fa. Non devo dare conto delle mie scelte”, le parole della tronista. Furioso e deluso, Ciro si alza, saluta Maria e lascia lo studio. Martina, tuttavia, non ha alcuna intenzione di seguirlo. “Non mi rovinerà questo momento”, sbotta la tronista ricevendo gli applausi di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Chi sono Diego Tavani e Claudia D'Agostino di Uomini e Donne/ Lei frena: "Qui mi sembra un'altra persona"