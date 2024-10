Clarissa Burt, chi è la concorrente del Grande Fratello 2024: il ricordo di Massimo Troisi

È tutto pronto per la sesta puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda

questa sera, giovedì 3 ottobre 2024, e tra i concorrenti che rischiano di essere l’eliminato di puntata c’è anche Clarissa Burt. Chi è Clarissa Burt? L’attrice ed ex modella è nata nel 1955, ha dunque 69 anni. Nel corso degli anni è diventata famosa non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata, ha avuto un’intensa storia d’amore con Massimo Troisi ed una relazione con Francesco Nuti.

Nella puntata di oggi, 3 ottobre 2024, del Grande Fratello 2024 Clarissa Burt si lascerà andare ai ricordi su Massimo Troisi in una passata intervista ha rivelato il loro primo incontro: “Ci conoscemmo nel 1988, a cena da amici, era inverno, io mi lamentavo per il riscaldamento ma avevo in casa un camino. Massimo il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino: per tenerti al caldo” E poi sempre durante l’intervista al Corriere della Sera ha confessato: “Facevamo vita di casa, gli habitué erano l’attore Massimo Bonetti e l’autore televisivo Giovanni Benincasa”

Clarissa Burt sarà l’eliminato dal Grande Fratello 2024? Perché ha abbandonato momentaneamente

La permanenza di Clarissa Burt come concorrente del Grande Fratello 2024 per il momento non ha dato vita a particolari e interessanti dinamiche. Nei giorni scorsi però, Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello 2024, perché? Dopo ore di attesa a chiarire ogni cosa ci ha pensato il reality stesso con un comunicato ufficiale: “Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello per andare a ricevere una importante onorificenza.” Al televoto a rischio eliminazione dal Grande Fratello 2024 nella puntata di oggi ci sono Iago Garcia, Mariavittoria Maghetti, Amanda Lecciso e Clarisa Burt e proprio quest’ultime due, stando ai sondaggi, sono tra i probabili eliminati.