Eliminato Grande Fratello 2024, chi è? Chi rischia tra Amanda, Clarissa, Maria Vittoria e Iago

È tutto pronto per la 6a puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda questa sera, giovedì 3 ottobre 2024, in prima serata su Canale5. Alla conduzione come sempre c’è Alfonso Signorini mentre le due opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, alla ‘postazione social’, invece, c’è Rebecca Staffelli. E c’è grande attesa anche per la prima eliminazione dal reality. Nelle scorse puntate, infatti, i telespettatori con il televoto sono stati chiamati a votare il preferito a cui regalare l’immunità.

Chi sarà dunque il primo eliminato Grande Fratello 2024? In nomination ci sono Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti ed anche in questo caso il televoto è in positivo, chi vuoi salvare ma chi sarà il meno votato del pubblico verrà eliminato, dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Dando un’occhiata ai sondaggi si scopre che la situazione non è chiara e netta. Il preferito in quasi tutti i sondaggi è Iago Garcia, attore de Il Segreto noto anche per aver partecipato in una scorsa edizione. A rischiano eliminazione, invece, figurano l’attrice statunitense Clarissa Burt ed Amanda Lecciso, sorella di Loredana, finiti nuovamente in nomination dopo aver perso il televoto della scorsa settimana.

Amanda Lecciso e Clarissa Burt: una delle due sarà l’eliminato Grande Fratello 2024?

Chi sarà il primo eliminato del Grande Fratello 2024? Secondo i sondaggi pubblicati dal Forum Grande Fratello il preferito del pubblico è Iago Garcia con il 35.70% di voti a favore, seguito con parecchia distanza da Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima in questi giorni ha animato non poco le dinamiche provocando Shaila Gatta ed insinuandosi tra lei e Javier Matinez. A rischio eliminazione dunque, ci sono Amanda Lecciso con il 21.61% di preferenze ed ultima Clarissa Burt con solo il 16.14% di preferenze.

I sondaggi pubblicati su Reality House, invece, danno esiti diversi. Al primo posto tra i preferiti campeggia l’attore spagnolo Iago Garcia con il 31% di preferenze, seguito a sorpresa da Amanda Lecciso con il 30% e Mariavittoria con il 20%, ultima anche in questo caso è Clarissa Burt con solo il 18% di voti. In altri sondaggi, invece, è Amanda ad avere le percentuali più basse di preferenze. L’eliminato Grande Fratello 2024 della puntata di questa sera, giovedì 3 ottobre, sarà dunque una tra Clarissa e Amanda?