L’attrice e showgirl Clio Evans sarà protagonista – insieme al marito Lele Spedicato – della trasmissione Da Noi…A ruota libera, che andrà in onda domenica 29 Settembre 2024. I due racconteranno sia del loro lavoro che della loro vita privata e la loro bellissima storia d’amore. Ma andiamo a vedere meglio chi è Clio Evans.

Clio Evans è nata a Roma nel 26 Ottobre del 1981, padre inglese e madre greca e anche per questo lei parla correttamente italiano, inglese, portoghese e greco. Nella Capitale ha conseguito una Laurea in Lingue e Culture straniere con il massimo dei voti e poi ha cominciato la sua carriera come attrice, specialmente in ambito teatrale. La sua vita è stata sicuramente scombussolata da un avvenimento capitatogli quando aveva soli 20 anni.

Clio Evans ebbe infatti una malattia e lei stesso ha più volte raccontato: “Ho scoperto un tumore a 20 anni e tutto ciò che mi preoccupava in quel periodo è passato immediatamente in secondo piano. Era il 2003 e sono stata male, ma allora è cominciata l’esigenza di scrivere”. Clio ha scritto il libro Destini – Due Cuori e la vita che vince, un libro dove Clio e suo marito raccontano come hanno superato le difficoltà e la loro malattia

Chi è Clio Evans, vita privata e un matrimonio tra mille difficoltà

Clio Evans è sposata con Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negroamaro. La coppia ha due figli Ianko e Diana, entrambi molto piccoli. I due si sono sposati il 26 Ottobre del 2017, una data particolare in quanto è la data del proprio compleanno e i due sono nati a un anno di distanza. Un legame importante, sia in salute che in malattia ed entrambi hanno vissuto grosse difficoltà.

Clio ha avuto un tumore a 20 anni – come abbiamo detto – mentre nel 2018 Emanuele è stato colpito da un ictus, a ridosso della piscina di famiglia in Salento. Fu Clio a intervenire subito e chiamare i soccorsi con Emanuele che è stato tra la vita e la morte. Nel loro libro entrambi raccontano le proprie vicissitudini e un dramma sfiorato che fortunatamente per entrambi è finito a lieto fine. Clio Evans ed Emanuele Spedicato raccontano nel proprio libro la propria storia e basti leggere come inizia Destini:

“Celato sotto i capelli di Clio e di Emanuele c’è un filo molto spesso, a forma di cicatrice, che si chiama destino e che li unisce indissolubilmente. Era scritto nelle stelle che queste due persone dovessero poi ritrovarsi – a un certo punto – l’una affianco dell’altra”. Una bellissima prefazione di un libro che ha riscosso successo e con Clio Evans che – oltre ad essere un’attrice – ha più volte manifestato l’esigenza di scrivere.