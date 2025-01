Tutto su Cloris Brosca: il successo di Luna Park

Classe 1957, Cloris Brosca è un’attrice italiana che ha debuttato lavorando soprattutto in teatro. Con una lunga gavetta alle spalle, il successo e la popolarità di Cloris Brosca sono arrivati quando è diventata La Zingara, il personaggio di Luna Parka, il game show di Raiuno che conducevano, alternandosi, conduttori del calibro di Pippo Baudo, Mara Venier, Fabrizio Frizzi, Carlo Conti, Rosanna Lambertucci, Anna Falchi e Milly Carlucci.

Fabrizio Ammirati, chi è il marito di Cloris Brosca/ "Grazie a lui ho finalmente capito..."

E’ stato uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico di Raiuno che restava incollato davanti ai teleschermi soprattutto quando arrivava La Zingara che, con la luna nera, rappresentava un ostacolo alla vittoria dei concorrenti. Per anni, Cloris Brosca, ha interpretato magistralmente La Zingara, un personaggio che, ancora oggi, il pubblico ricorda con affetto ma cos’è successo alla carriera dell’attrice dopo Luna Park?

Andrea ed Emilio, chi sono i figli di Lorenzo Flaherty/ "Paternità in anni diversi, secondo dà energia"

Cosa fa oggi Cloris Brosca

Dopo il grande successo ottenuto con Luna Park, programma che le ha permesso di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani per diverso tempo, Cloris Brosca è poi tornata al suo primo amore ovvero la recitazione lavorando in serie tv come La squadra, Casa famiglia, Raccontami e Paolo VI – Il Papa nella tempesta.

L’attrice, inoltre, ha recitato anche al cinema interpretando piccole parti nelle pellicole Prova a volare, Te lo leggo negli occhi e Caos calmo. Nel 2021, poi, è tornata nuovamente in tv curando una rubrica all’interno di Citofonare Rai 2, il programma condotto ogni domenica da Simona Ventura e Paola Perego. Una carriera importante quella di Cloris Brosca che oggi, lunedì 6 gennaio 2025, si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo all’interno della nuova puntata de La volta buona svelando, probabilmente, anche i nuovi progetti televisivi.

Chi è Stefano De Martino/ Dall'incidente in moto con Belen Rodriguez alla nuova fidanzata