Daniela Di Maggio avrebbe sicuramente arrivare al novero della cronaca per motivi più lieti, non per un evento di cronaca che ancora genera dolore nel suo cuore. Il 31 agosto del 2023 ha vissuto lo sgomento, l’angoscia e l’estrema sofferenza di vivere la morte di suo figlio Giovanbattista Cutolo. Un giovane 24enne assassinato in maniera vile a Napoli per un diverbio dai futili motivi e soprattutto quando il suo agire era in realtà riferito a difendere un suo amico in difficoltà.

La storia di Daniela Di Maggio e la morte di suo figlio Giovanbattista Cutolo generano ancora sgomento, dolore: nel cuore di una madre sicuramente non c’è pace, ma la voglia di vivere di suo figlio trasuda dalle iniziative costanti della donna per la giustizia del figlio tragicamente assassinato. In prima linea dal primo giorno per ottenere il massimo della pena ai danni dell’assassino, in prima linea per far sì che storie simili non accadano a nessun altro.

Daniela Di Maggio, vita privata: dal marito Franco Cutolo alla figlia Ludovica

Sul conto di Daniela Di Maggio, in riferimento alla sua vita privata e quotidiana, non sono note particolari informazioni. La sua intenzione non è infatti mai stata quella di arrivare alla notorietà, di farsi largo tra le vetrine dei salotti televisivi. Gli unici suoi interventi tra i media sono sempre e solo stati per chiedere giustizia per il tragico assassinio di suo figlio Giovanbattista Cutolo. Sappiamo che Daniela Di Maggio è sposata da diversi anni con Franco Cutolo, noto attore teatrale oltre che regista, e insieme hanno avuto anche un’altra figlia, Ludovica.