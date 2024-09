Era già un prodigio della musica, era un ragazzo di buon cuore come tanti, e aveva ancora tanti capitoli di vita da scrivere: ecco chi è Giovanbattista Cutolo. Una passione smisurata per il mondo delle sette note, 24 anni ma già fiore all’occhiello come pianista; cresciuto con sani principi e con i valori più puri dai suoi genitori Daniela Di Maggio e Franco Cutolo.

Chi è Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo/ Il dolore per l’omicidio del figlio Giogiò

Purtroppo, Giovanbattista Cutolo è stato ingiustamente e brutalmente privato del suo futuro, dei suoi sogni. Il 31 agosto 2023, per un banale litigio, un coetaneo ha deciso di porre fine alla sua esistenza con un gesto vile e codardo. Un omicidio che ha scosso non solo la comunità di Napoli ma l’intero Paese per la brutalità della dinamica: Giovanbattista Cutolo voleva solo aiutare un suo amico in difficoltà, ma quella notte il suo ennesimo gesto di solidarietà ha ottenuto il peggiore dei risultati.

Giovanbattista Cutolo, il toccante messaggio della madre Daniela Di Maggio a Sanremo 2024

Giogiò, così era chiamato affettuosamente Giovanbattista Cutolo: un dolore immenso per i genitori – la mamma Daniela Di Maggio e il padre Franco Cutolo – dover prendere atto di non poter più riabbracciare il proprio figlio. “Trasformiamo la sua assenza in una dichiarazione d’amore verso la vita”, parlava così la madre di Giovanbattista Cutolo alcuni mesi fa sul palco del Festival di Sanremo 2024. Parole d’amore che trasudavano voglia di giustizia, desiderio che l’autore di quel misfatto pagasse con la massima pena con la consapevolezza di portare per sempre nel cuore quell’amore, seppur non più in forma terrena”.