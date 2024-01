Chi è Daniele Di Benedetti, compagno di Gloria Radulescu/ “Ti tengo per mano, ti sostengo, ti ammiro”

Daniele Di Benedetti chi è, compagno di Gloria Radulescu

Questo pomeriggio, il salotto de La volta buona ospiterà una delle attrici dell’amatissima soap Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu. In molti conoscono l’interprete di Marta sul piccolo schermo, ma si sa molto poco della sua vita sentimentale.

L’attrice è legata dal 2021 al compagno Daniele Di Benedetti. Diversamente da quanto si possa pensare, Di Benedetti non è del tutto sconosciuto al pubblico. Infatti, è noto esperto di marketing online, comunicazione PNL e coaching ad alte prestazioni. Sui social conta milioni di follower, e anche scritto diversi romanzi di successo quali: Ricordati di sorridere, Amati per amare e Fuori dal fango.

Daniele Di Benedetti e la storia d’amore con Gloria Radulescu

La storia d’amore tra Daniele Di Benedetti e l’attrice Gloria Radulescu persiste dal 2021, e non sembrano esserci nubi all’orizzonte. La coppia ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla propria relazione, dunque, non si conoscono molti particolari della loro vita insieme e non si hanno dichiarazioni al riguardo.

Nonostante questo, però, Radulescu si è lasciata andare ad una lunga dedica d’amore proprio per la sua dolce metà: “Un anno di noi… L’anno più bello di sempre. L’anno in cui le paure si sono mescolate con il cuore. In cui abbiamo scorto bellezza nell’altro…fragilità… e voglia di casa.. L’anno del lavoro su di noi e per noi. L’anno in cui ho capito che il perdono è un percorso… e che bisogna ringraziare tutto ciò che è stato, andato, passato. Oggi sono qui. Ti tengo per mano. Ti sostengo. Ti ammiro. Mi amo e AMO. Ho capito chi sono e cosa voglio. Ho capito che la bellezza è dentro ogni giorno e che ogni giorno sarà un crescendo…e voglio vivere così tutti i giorni che verranno, insieme a te !”.

