Chi è Daniele Paudice, ex tronista di Uomini e Donne/ Dedica alla fidanzata Gaia Gigli: “È stata la prima…”

Daniele Paudice, l’ex tronista di Uomini e Donne ospite a Verissimo insieme alla nuova fidanzata Gaia Gigli

Ci sono anche Daniele Paudice e Gaia Gigli tra i protagonisti di oggi, sabato 25 maggio, a Verissimo. Il tronista napoletano e la sua corteggiatrice, ora fidanzati, si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin, ripercorrendo un po’ quello che è stato tutto il loro percorso a Uomini e Donne. Un percorso, quello all’interno del dating show di Maria De Filippi, che ha portato Daniele Paudice a scegliere Gaia, una scelta che non era affatto scontata, dato che poco prima di comunicare la sua decisione, il ragazzo aveva trascorso del tempo in villa anche con Marika, l’altra ragazza a cui si era affezionato moltissimo.

Cos’è malattia autoimmune di Costantino Vitagliano?/ Il dramma dell'ex tronista "Non so che può capitarmi..."

Alla fine le emozioni provate con Gaia Gigli durante Uomini e Donne hanno prevalso sul resto, spazzando via ogni dubbio. Quello di Daniele è stato un percorso piuttosto breve, ma anche molto intenso e non privo di scossoni emotivi. La Cipollari lo ha definito un orsacchiotto, un bravo ragazzo dal cuore d’oro e dalla spiccata sensibilità.

Ferruccio, Lucrezia, Flaminia, chi sono gli altri fratelli di Elettra e Ginevra Lamborghini/ Due gemelle e...

Daniele Paudice, ecco perché a Uomini e Donne ha scelto Gaia Gigli: “E’ stata la prima per cui ho sentito qualcosa”

Probabilmente anche per questo motivo non sono mancate le corteggiatrici per Daniele Paudice, che alla fine però si è fatto guidare dal cuore e ha scelto Gaia Gigli. A conquistarlo sono stati i modi di fare della ragazza, fin da subito intraprendente e desiderosa di mettersi in gioco, di guadagnare il tempo perduto dal momento che era entrata in corsa.

“Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa”, ha detto e ribadito Daniele nel giorno della scelta. Parole forti e amorevoli per colei con la quale ora spera di iniziare a scrivere una storia d’amore da favola. Dopo la scelta, Gaia e Daniele si sono abbracciati forte, tra gli applausi del pubblico e per la gioia dei fan che oggi li ritroverà l’uno al fianco dell’altra, nel salotto di Verissimo.

Ginevra e Elettra Lamborghini, perché hanno litigato?/ "E' nato tutto per una stupidaggine..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA