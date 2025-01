Non appena scesa dalla scaletta dell’aereo che l’ha riportata in Italia, dopo le tre settimane passate nel carcere di Evin in Iran, Cecilia Sala è stata accolta dal tenero abbraccio del suo fidanzato, Daniele Raineri. Ad attenderla a Ciampino c’era infatti il collega e suo compagno, con il quale condivide la sua vita da qualche anno: non appena atterrata a Roma, Daniele l’ha abbracciata delicatamente e lei si è abbandonata tra le sue braccia, finalmente al sicuro, finalmente a casa. Ma chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala che si è trovato inaspettatamente al centro delle cronache dopo l’arresto della sua compagna in Iran, a Teheran, dove si trovava per lavoro?

Anche Daniele è un giornalista: nelle settimane di prigionia di Cecilia si è trovato a combattere per la liberazione della ragazza. Lui stesso, come Cecilia, si occupa in prima persona di geopolitica, di conflitti internazionali e crisi. Lavora infatti come reporter al Post ed è noto come uno dei massimi esperti dei temi sopracitati. Conosce bene il Medio Oriente e le sue dinamiche e in prima persona ha lavorato per il rilascio della fidanzata, scrivendo articoli, rilasciando interviste e coordinando gli sforzi affinché si facesse luce sulla questione che ha portato Cecilia ad essere arrestata.

Chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala: “Aspettavo il suo ritorno”

Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala, è riuscito a parlare al telefono con la ragazza poco prima che venisse liberata. “Non è la mia storia, ero solo la persona che aspettava il suo ritorno. Ci sono due protagoniste in questa storia, una è Cecilia Sala e l’altra è Giorgia Meloni” ha dichiarato il giornalista parlando proprio della situazione che ha visto al centro delle cronache la sua fidanzata, che ha accolto con un grande abbraccio sulla pista di Ciampino.