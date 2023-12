Chi è Danilo Ianieri, Samir Cartomante a Ciao Darwin 9/ Web impazzito per il nuovo Filip Simaz

Danilo Ianieri, Samir Cartomante concorrente a Ciao Darwin 9 ne La Macchina del tempo fa impazzire il web

Il gioco della Macchina del tempo di Ciao Darwin regala sempre momenti esilaranti al pubblico di Canale 5. Lo fa anche nel corso della puntata del 15 dicembre 2023, che vede in sfida il mondo della scienza contro quello dell’occulto. Proprio per questo secondo mondo, Madre Natura sorteggia un concorrente che scatena sin da subito il web: lui si chiama Danilo Ianieri, ma il suo nome d’arte è Samir Cartomante.

Il pubblico è in visibilio per lui, che si conferma infatti sin da subito il protagonista assoluto della prova. Tra urla, apprezzamenti e siparietti divertenti e piccanti, il concorrente dell’occulto scatena i commenti del web, che trova in lui, nel suo atteggiamento e nella sua voce una forte somiglianza con un altro celeberrimo concorrente di Ciao Darwin, diventato noto proprio grazie alla partecipazione al gioco de La Macchina del tempo: Filip Simaz. Quest’ultimo è per i fan di Ciao Darwin un concorrente iconico del programma, ma Danilo Ianieri è sulla buona strada per raggiungere la fama del suo predecessore.

Lui e il cartomante di stasera avrebbero buttato giù lo studio#CiaoDarwin pic.twitter.com/APmDy2p6R3 — Veronica🐾 (@_choriflettuto_) December 15, 2023













