Chi è Dario Argento, regista e ‘maestro’ del genere horror/ “Mi è capitato di pensare al suicidio…”

Riuscire ad imporsi in un determinato settore artistico è un onore che forse spetta a chi riesce a trovare una forma propria per raccontare la bellezza della creatività. Con il proprio stile ci è sicuramente riuscito Dario Argento, maestro della regia e icona italiana nel mondo del cinema horror. La sua carriera parla per lui, scandita da proiezioni e capolavori che hanno inaugurato filoni artistici ancora oggi seguiti da chi spera di seguirne le orme.

Dario Argento si è spesso raccontato in un alcune interviste del passato attraverso i suoi capolavori, impreziosendo con aneddoti e curiosità un lavoro che lo ha reso tra i principali interpreti del genere horror. Una pellicola iconica è senza dubbio Suspira e in passato, parlando appunto della sua realizzazione, ha raccontato: “Il film andava benissimo, ero felice ma non ho mai capito perchè, quando tornavo in albergo, mi veniva la follia di buttarmi dalla finestra”. Il regista ha poi spiegato: “Un medico mi suggerì di spostare un armadio davanti alla finestra e mi spiegò: ‘l’idea del suicidio sparisce in fretta…’, e aveva ragione”.

La passione per il cinema di Dario Argento è stata ampiamente trasferita a sua figlia Asia che, nel tempo, si è destreggiata sia in qualità di attrice che come regista; tanto nel medesimo genere preferito dal padre quanto in altri ambiti. Proprio tramite alcune sue interviste possiamo carpire altre particolarità del carattere del regista: un esempio è quanto raccontato dall’attrice a Verissimo poche settimane fa. “Mio padre è molto dolce, diciamo che non è più in guerra con il mondo: il nostro mestiere è molto tosto quindi ha dovuto lottare per affermare anche la sua diversità dagli altri. Ora forse non deve più combattere”.

Per quanto concerne la vita privata di Dario Argento, sappiamo che il regista ha avuto un primo matrimonio con Maria Casale, precisamente dal 1966 al 1972. Durante tale relazione diede alla luce la sua prima figlia, Fiore. Dopo il divorzio il regista si lega invece all’attrice Daria Nicolodi dalla quale ha avuto la sua seconda figlia, Asia Argento.











