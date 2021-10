Chi è Davide Maroni de Il Collegio 6/ “Non mi piace essere comandato. Le regole? per me una sfida”

Chi è Davide Maroni concorrente de Il Collegio 6

Fra i venti studenti che faranno parte della sesta edizione de Il Collegio che andrà in onda da stasera c’è Davide Maroni, un altro futuro collegiale sedicenne che abita a Nova Milanese (NB) in provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia. Il ragazzo nel suo video di presentazione dichiara subito di non andare d’accordo con gli vuole imporgli cosa fare né tanto meno ama le regole, ma anzi le prende come delle sfide personali – e si sa, de Il Collegio 6, di regole ce ne sono molte. La mamma ed il papà lo descrivono come un “testone” che deve sempre avere l’ultima parola; nonostante ciò, lo presentano anche come un ragazzo dolce ed affettuoso. Il ragazzo non sembra avere un carattere facilissimo: ha una personalità molto preponderante ed è molto deciso, sa quello che vuole. Sicuramente a Il Collegio 6 non starà zitto se qualcosa non gli andrà a genio. Davide viene adottato dai suoi attuali genitori all’età di quattro anni e dichiara sicuro di sé che quelli sono i suoi genitori, nessun altro.

Davide Maroni, la sua presenza sui social…

Davide Maroni è presente anche sui social: il ragazzo presenta al momento un profilo Instagram con più di 16,1mila follower, anche se al momento non c’è alcun post visibile e anche le sue storie in evidenza sono tutte oscurate. Ovviamente, Maroni ha anche un account della celebre app cinese TikTok: qui ha circa 62.9K follower con più di 1.5M di mi piace. I suoi video sono molto seguiti, infatti, contano anche molte visualizzazioni. Sicuramente il ragazzo era molto seguito sui social ancor prima di diventare un volto della sesta edizione de Il Collegio; ultimamente, comunque, sul web molti hanno espresso diverse opinioni al riguardo anche se tutti sono sicuri di una cosa: di certo un ragazzo così deciso, senza peli sulla lingua e che non ama seguire le regole creerà scalpore all’interno di un’istituzione ricca di regole da seguire alla lettera.

Davide Maroni, scopri il video della sua presentazione a Il Collegio 6

