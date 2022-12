Chi è Davide Merigo?/ L’architetto pronto a vincere a Bake Off Italia 2022

Davide sarà il vincitore di Bake Off Italia 2022?

Davide è uno dei finalisti di Bake Off Italia 2022? Riuscirà l’architetto di Puegnago sul Garda a convincere la giuria e a conquistare la vittoria finale? Ci siamo, venerdì 2 dicembre andrà in onda la finalissima di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce della TV condotto con grande successo da Benedetta Parodi. Durante la semifinale l’aspirante pasticcere è riuscito a convincere la giuria di chef durante la difficilissima prova di pasticceria moderna riuscendo a conquistare uno dei posti disponibili per la finale. Una finale a quattro quella che vedremo in onda su Real Time e che vedrà scontrarsi a colpi di fruste Chiara, Ginevra e Margherita. Chi sara il vincitore?

BAKE OFF ITALIA 2022, FINALE/ Diretta, vincitore: La prima sfida é la torta a strati

I riflettori sono puntati anche su Davide che, di puntata in puntata, è cresciuto tantissimo dimostrando di sapersela cavare alla grande in cucina e conquistando il palato dei giudici. Ma chi e’ Davide, uno dei finalisti di Bake Off Italia 2022?

Davide, chi è uno dei finalisti di Bake Off Italia 2022

Davide è uno dei quattro finalisti rimasti in gara a Bake Off Italia 2022, il programma televisivo di successo condotto da Benedetta Parodi. Ha 38 anni, viene da Puegnago sul Garda (provincia di Brescia) dove lavora come architetto. La passione per la pasticceria l’ha spinto a partecipare al cooking show per cercare di realizzare il sogno di diventare l’architetto del gusto.

Vincitore Bake Off Italia 2022, chi è?/ Davide Merigo, Chiara Chiasso, Margherita Cracco

“Ciao sono Davide, ho 38 anni e abito a Pugnago del Garda e faccio l’architetto a tempo pieno. Fare l’architetto non mi basta più, se riuscissi ad aggiungere la vita da pasticcere sarebbe il completamento della costruzione della mia identità. Nella pasticceria mi piace fare torte moderne: mi piace stratificazione, colori, glassa a specchio, fantasia, eleganza e mi piace lavorare senza glutine perchè Annalisa ha una intolleranza al glutine e quindi cerco di non farle mancare quel tocco di dolce di cui si ha sempre bisogno”- ha detto l’aspirante pasticcere all’inizio della sua avventura a Bake Off Italia. Parlando poi di dolci e pasticceria ha confessato: “la pasticceria è casa mia e Bake Off è il progetto per costruire questa casa”.

Chi è Margherita Cracco, Bake off Italia 2022/ "Voglio vincere!", ora punta il titolo ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA