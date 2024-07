Oggi 29 luglio 2024 è una giornata da non perdere, Danilo Dennis Sollazzo giocherà nella finale di tiro a segno, precisamente nella specializzazione carabina 10 metri maschile. Ieri, domenica 28, si è qualificato con ottimi punti alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro sta brillando e oggi alle ore 12.00 proverà a sparare per l’oro in terra francese. Da poco ha ricevuto una batosta per quanto riguarda la prova mista, ma si è rialzato subito grazie alla sua specialità sul tiro sportivo, ottenendo un punteggio incredibile: 631.4, poco sotto a Sheng con 631.7 e Gutierrez, l’argentino che ha totalizzato un punteggio di 631.67 come il collega cinese.

Per via del suo talento e del suo aspetto giovanissimo, i fan delle Olimpiadi di Parigi 2024 si stanno chiedendo chi è Danilo Dennis Sollazzo? È nato a Varese nel 2002, e nonostante la giovane età ha già tutte le carte in regola per piazzarsi come primo vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024, portando l’Italia prima nelle arti sportive del poligono. Danilo ha già vinto una medaglia d’argento nella carabina 10 metri maschile. Le sue caratteristiche sono senza dubbio la calma, la freddezza e la costante resilienza. Seppur appena 22enne, Danilo Dennis Sollazzo ha già creato una carriera da sogno, iniziando a tirare a segno già da piccolino e adesso gareggia alle Olimpiadi di Parigi 2024 (qui come vedere la diretta di oggi 29 luglio 2024).

Danilo Dennis Sollazzo fidanzata: il dubbio sul rapporto con l’altra campionessa, è amore?

Danilo Dennis Sollazzo si è appassionato al tiro a segno quando aveva solo 12 anni: “Volevo sparare con la pistola”, dice in un’intervista sportiva per l’Unione Italiana: “ma visto che non ero portato fisicamente mi sono dedicato alla carabina”. Da lì in poi le conquiste sono state solo in ascesa, con una medaglia d’oro nella Junior World Cup 2022 a Suhl e ben due ori in C10 a Rio de Janeiro, nello stesso anno. Come ha raccontato all’associazione sportiva, il suo percorso non è sempre stato facile. Ad inizio carriera non è riuscito ad essere affiancato da un bravo allenatore, e si è affidato ad una tiratrice di pistola per imparare il tiro a segno.

Oltretutto, conciliare gli impegni scolastici con lo sport è stata una bella sfida anche per i genitori: “ogni vittoria è un modo per ripagarli dei sacrifici fatti, la voglia di vincere mi spinge ad andare avanti”. E adesso qualche chicca sulla sua vita privata. Danilo Dennis Sollazzo è fidanzato? In molti hanno notato gli sguardi innamorati tra lui e Barbara Gambaro, 24ma in classifica nella carabina 10metri. Nata a Bolzano nel 1992, si è appassionata a questo sport quasi vent’anni fa, nel 2006 e da lì ha iniziato ad allenarsi al poligono senza sosta. Se i due siano fidanzati o meno, ancora non si sa nulla, ma di certo i social si sono accorti di una forte tenerezza presente tra i due campioni: amore o semplice amicizia e solidarietà sportiva?