DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING: IL DEBUTTO DEL SETTEROSA

Avendo osservato il turno di riposo alla prima giornata, è oggi lunedì 29 luglio il giorno del debutto olimpico del Setterosa, con la diretta Italia Francia nel torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi Parigi 2024, per la precisione nel girone B presso la piscina del Paris Aquatic Centre alle ore 14.00 di oggi pomeriggio. Parliamo di gironi da cinque squadre, per cui una riposa a ogni giornata: sabato è toccato all’Italia, mentre le padrone di casa francesi hanno perso per 15-6 contro la Spagna.

La diretta Italia Francia dovrebbe quindi offrire un debutto tutto sommato agevole per le ragazze del c.t. Carlo Silipo. Le transalpine di recente hanno ottenuto risultati dignitosi, per cui possono onorare la qualificazione avvenuta in qualità di Paese organizzatore, ma certamente il mirino è più in alto per il Setterosa, che fu argento a Rio 2016 prima della dolorosa assenza a Tokyo, mentre più di recente il massimo acuto è stato il bronzo ai Mondiali 2023. Sapremo partire con il piede giusto oggi nella diretta Italia Francia?

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che dovrebbe essere Rai Sport il canale di riferimento in chiaro per la diretta tv Italia Francia: eventualmente potranno esserci anche finestre su Rai Due. Per gli abbonati, attenzione naturalmente ai canali di Eurosport, che trasmettono i Giochi Olimpici. Quanto invece alla visione in diretta streaming video Italia Francia, sarà disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play, oppure tramite abbonamento anche Discovery Plus, la casa integrale delle Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA FRANCIA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING: LE AZZURRE DI SILIPO

Ottenere una vittoria nella diretta Italia Francia serve quindi per partire bene nel torneo olimpico. Nella prima fase la selezione è minima perché andranno ai quarti le prime quattro di ciascun gruppo di cinque, però dal momento che le prime sfideranno le quarte e le seconde affronteranno le terze nel turno che servirà per aprire la fase ad eliminazione diretta, ecco che l’obiettivo non può essere semplicemente la qualificazione, ma sarebbe utile un piazzamento di spicco.

Il Setterosa sarà formato dalle tredici giocatrici convocate dal c.t. Carlo Silipo, con lo zoccolo duro de L’Ekipe Orizzonte grazie alle presenze di Valeria Mariagrazia Palmieri, Claudia Roberta Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini e Giuseppina Aurora Condorelli, ma attenzione anche a Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi e Agnese Cocchiere per un poker della SIS Roma, infine Sofia Giustini, Silvia Avegno e Roberta Bianconi completano la rosa che vuole farci divertire fin dalla diretta di Italia Francia…