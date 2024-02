Chi è Dina, moglie di Tullio De Piscopo/ “Insieme abbiamo coronato il mio sogno…”

Chi è Dina, moglie di Tullio De Piscopo

Quando si volge lo sguardo ai grandi della scena musicale, erroneamente si mettono in primo piano interpreti e cantautori dimenticando l’importanza di coloro che alimentano le sinfonie con il proprio talento. Tullio De Piscopo è ad esempio un’eccellenza italiana; riconosciuto a livello internazionale per il suo talento come batterista. Una carriera scandita da collaborazioni altisonanti e grande successo e chiaramente, ma cosa sappiamo della vita privata del musicista?

Tullio De Piscopo custodisce gelosamente la propria vita privata ma è noto il suo amore viscerale per sua moglie Dina alla quale è legato praticamente da sempre. Non sono state molte le dichiarazioni rilasciate nel tempo a proposito del loro rapporto d’amore; il batterista ha sempre cercato di separare la vita professionale da quella privata vivendo la bellezza del suo amore lontano dalla luce dei riflettori.

Tullio De Piscopo e sua moglie Dina: “Recuperare il tempo è una una priorità…”

Chi è Dina, moglie di Tullio De Piscopo? Come anticipato, scovare informazioni e curiosità sul conto della consorte del musicista è piuttosto difficile. Un’immagine del loro immenso amore può però essere estrapolata da alcune dichiarazioni rilasciate dal batterista nel corso del tempo. “Grazie ai primi guadagni ho coronato il mio sogno, comprare una grande casa a Milano in cui vivo con mia moglie e insieme abbiamo cresciuto le nostre figlie” – raccontò Tullio De Piscopo a Il Giorno – “Questa città mi ha dato tutto e mi ha salvato anche la vita”.

Tullio De Piscopo e sua moglie Dina hanno coronato il loro rapporto d’amore con la nascita di due splendide figlie: Giusy e Michela. “Recuperare il tempo è ora una priorità per me; quello che non ho dedicato alle mie figlie, ma che voglio recuperare con i miei nipoti”. Queste le parole del musicista per il portale La Luce di Maria, dichiarazioni che mettono in evidenza come l’amore sia assolutamente centrale nella vita del batterista in relazione alla sua splendida famiglia.











