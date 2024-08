E’ nato l’amore tra Chiara Frattesi e Geolier? Il rapper napoletano, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2024 con il brano “I p’ me, tu p’ te”, è stato paparazzato quest’estate in vacanza in Sardegna in compagnia di una bellissima bionda. Le foto, pubblicate sui settimanali di gossip, hanno immediatamente rilanciato la bomba parlando di un flirt in corso tra il rapper napoletano e la misteriosa bionda che altro non è che Chiara Frattesi, la sorella Davide Frattesi, giocatore dell’Inter. Il settimanale Chi ha rilanciato la bomba scrivendo: “Flirt alla luce del sole”: lei ha 22 anni ed è conosciuta per essere la sorella di, mentre lui è il rapper più amato ed ascoltato del momento.

Qualora il gossip venisse confermato si tratterebbe di una nuova storia d’amore per entrambi, visto che Chiara Frattesi è reduce dalla storia d’amore naufragato con Weston McKennie, mentre Geolier è single dopo la lunga relazione con l’ex fidanzata Valeria D’Agostino.

Chiara Frattesi e Geolier sono fidanzati? Il gossip di fine estate

Al momento non c’è stata alcuna conferma né tantomeno smentita da parte di Chiara Frattesi e Geolier in merito alla possibilità che tra i due sia nato l’amore. Per molti settimanali di gossip però Chiara Frattesi è la nuova fidanzata di Geolier, ma la sorella di Davide Frattesi molto attiva sui social non ha ancora confermato la cosa. La fama di Chiara sui social è molto forte, visto che ha un seguito di oltre 270 mila follower, un numero destinato sicuramente a salire qualora il flirt con il rapper napoletano diventasse reale.

Intanto per il settimanale Chi si parla di un nuovo amore nato tra i due quest’estate come si legge: ” due stanno già facendo progetti per settembre. Perché l’amore non va in vacanza…o meglio, resiste anche quando le vacanze sono finite”. Possibile che sia nato un sentimento tra il rapper e la bella influencer! Che dire: chi vivrà vedrà!