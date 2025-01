Si chiama Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti nato dal matrimonio con la ex moglie Patrizia Grosso durato dal 1991 al 2009. Fin da piccolo Edoardo è cresciuto a stretto contatto con il mondo della televisione crescendo con il grande sogno di diventare un regista di Hollywood.

Un sogno che ha cercato di realizzare lasciando l’Italia e trasferendosi a Los Angeles, in America, dove ha studiato regia per poi tornare in Italia. Nel 2011, infatti, ha lavorato proprio con il papà Gerry Scotti nel programma “Lo show dei record”, ma dietro le quinte. Non solo, il figlio di Gerry Scotti si è fatto conoscere ed apprezzare anche inviato speciale per poi dedicarsi alla carriera di regista televisivo lavorando per Mediaset, Rai e Sky.

Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti sogna Hollywood!

Il rapporto tra Gerry Scotti e il figlio Edoardo è profondo e i due condividono anche la grande passione per il cinema e la tv. Proprio il papà parlando del figlio ha rivelato: “non è un fanatico delle mie trasmissioni” precisando che è un attento osservatore del costume televisivo visto che in diverse occasioni si lascia andare a delle critiche. In particolare Edoardo non risparmia nemmeno il padre che apprezza questo lato del figlio al punto da dichiarare: “Sono felice che sia fatto così”.

Non solo la presenza di Edoardo è stata importantissima nella vita di Gerry Scotti dopo la separazione dalla prima moglie, visto che il conduttore si è ritrovato da solo a capire, grazie a lui, “cosa significava essere padre di un figlio di 10, 12 anni”. Per quanto concerne la vita privata, Edoardo Scotti è sposato con Ginevra Piola, una giornalista Mediaset, e dal loro amore sono nati i figli Virginia e Pietro.