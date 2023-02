Chi è Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti/ Dagli esordi in TV alla vita privata

Edoardo Scotti, dagli studi in America ai primi impegni in TV

Edoardo Scotti, figlio del noto conduttore e veterano delle reti Mediaset Gerry Scotti, è nato nel 1992 dalla relazione del presentatore con Patrizia Grosso, matrimonio naufragato poi nel 2009. Vista la risonanza del genitore nel mondo dello spettacolo, era inevitabile che anche il figlio venisse a contatto con l’ambiente appassionandosi quindi allo stesso settore. Nello specifico, il giovane custodisce il sogno di diventare regista, come testimoniato dagli studi portati avanti nel corso della sua giovane carriera.

Edoardo Scotti ha studiato presso la American School di Milano, laureandosi nel 2013 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo la formazione scolastica seguita in Italia, il giovane ha deciso di seguire le orme paterne trasferendosi in America per ultimare gli studi volti a coronare il suo sogno, ovvero di riuscire a diventare uno stimato regista. In attesa di riuscire nell’intento, Edoardo Scotti è riuscito a ritagliarsi un piccolo ruolo per la televisione italiana, seppur in maniera ancora marginale. Già nel 2011 ha avuto un ruolo dietro le quinte de Lo show dei record, per poi diventarne inviato ufficiale nel 2015.

Edoardo Scotti, l’amore per la giovane giornalista Ginevra Piola

La carriera televisiva di Edoardo Scotti è ancora oggi alla ricerca di uno spazio come regista, condita da diverse collaborazioni divise tra tutte le reti nazionali, da Sky alla Rai passando appunto per Mediaset. Per quanto concerne invece la vita privata, il figlio di Gerry Scotti è fidanzato con Ginevra Piola dal 2018, una giovane giornalista con la quale potrebbe essere in programma anche il tanto atteso matrimonio.

Edoardo Scotti e Ginevra Piola hanno avuto due figli a distanza di poco tempo, per la gioia del nonno Gerry Scotti. La prima figlia, Virginia, è nata nel 2021, mentre il secondogenito di nome Pietro è nato proprio quest’anno, nel mese di gennaio. La coppia condivide inoltre diversi contenuti sui social, spesso intenti a raccontare la bellezza della loro relazione oltre che le passioni di entrambi. Dai post spesso pubblicati da Edoardo Scotti si evince infatti non solo il suo amore per la famiglia, ma anche la passione per i viaggi in giro per il mondo, sempre in compagnia di Ginevra Piola.

