Da Barcellona ‘92 alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’apoteosi arriva oggi con la vittoria della medaglia d’oro di volley femminile per la nazionale italiana. Un gruppo meraviglioso, che ha scritto la storia e dove tra le firme spicca il nome di Ekaterina Antopova. 202 centimetri di talento puro, di determinazione; fattori nevralgici per la conquista della medaglia nella rassegna olimpica ma che sono serviti anche nell’interezza del suo percorso di vita e sportivo.

Diretta cerimonia di chiusura/ Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai: orario, sipario sui Giochi

Ma chi è Ekaterina Antropova, punto cardine della nazionale femminile di volley? Classe 2023, nasce in Islanda e a pochi mesi dalla nascita si trasferisce in Russia con i genitori, loro terra d’origine. E’ proprio qui che si cimenta con la pallavolo fin da giovanissima gettando le basi della sua splendida carriera che si intreccia con l’Italia. Nel nostro Paese arriva all’età di 15 anni ma l’iter per ottenere la cittadinanza è giunto al termine solo lo scorso anno: step necessario per arrivare oggi ad essere tra le protagoniste della medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Red Hot Chili Peppers, chi sono/ La band formata da Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith

Ekaterina Antropova, la gioia alle Olimpiadi di Parigi 2024 condivisa con un fidanzato?

Ma cosa sappiamo della vita privata di Ekaterina Antropova? La pallavolista non ama ostentare la propria quotidianità, soprattutto nel merito delle dinamiche sentimentali. Non sappiamo dunque se nella sua vita ci sia un fidanzato; il suo profilo Instagram è colmo di momenti sportivi, di successi e traguardi, di gioie e dolori. Nulla che possa essere riconducibile ad un possibile o presunto fidanzato di Ekaterina Antropova. Chiaramente, l’assenza di post romantici sui social non esclude la possibilità che la campionessa di volley abbia una dolce metà. Come visto per altri sportivi, la discrezione è un mantra necessario per separare sfera privata e professionale. Sicuramente, qualora ci fosse un fidanzato di Ekaterina Antropova, avrà vissuto le ultime ore con immensa adrenalina che ora, dopo il successo alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà diventata gioia e soddisfazione.