DIRETTA ITALIA USA STREAMING: LA FINALE PER L’ORO DEL VOLLEY DONNE (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 11 AGOSTO)

Chiusura in bellezza per scrivere una pagina di storia dello sport azzurro, la diretta Italia Usa ci attende alle ore 13.00 di oggi, domenica 11 agosto, come finale per l’oro del volley donne alle Olimpiadi Parigi 2024, presso la South Paris Arena 1. Le Azzurre non erano mai arrivate nemmeno in semifinale ai Giochi, tabù sfatato con la perentoria vittoria per 3-0 contro la Serbia. Poi ecco un’altra partita straordinaria con nuovo successo per 3-0 nella semifinale contro la Turchia e allora oggi eccoci pronti a vivere la diretta Italia Usa, la prima medaglia di sempre del volley donne potrebbe essere subito d’oro.

Il lavoro di Julio Velasco può già essere definito straordinario, perché in questa estate 2024 prima l’Italia ha vinto la Nations League e adesso è nella finale olimpica, ottenendo il massimo da un gruppo di ragazze certamente fortissime, ma nel quale si era “inceppato” qualcosa. L’ultimo ostacolo sarà difficilissimo, perché gli Usa sono la squadra più temuta dallo stesso Velasco, sebbene in semifinale la vittoria sia arrivata con un più sofferto 3-2 contro il Brasile per le statunitensi, ma adesso tutto si gioca in una sola partita e non vediamo l’ora del via alla diretta Italia Usa…

ITALIA USA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Per seguire la diretta tv Italia Usa alle Olimpiadi Parigi 2024 possiamo ragionevolmente indicare Rai Due per quanto riguarda la visione in chiaro, anche se in caso di necessità avremo pure Rai Sport (canale 58), con diretta streaming video tramite sito o applicazione di Rai Play. Gli abbonati avranno a disposizione anche i canali olimpici di Eurosport e lo streaming video integrale di tutti i Giochi Olimpici su Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA USA

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Il cammino che ha portato le Azzurre alla diretta Italia Usa, finale olimpica del volley donne, è stato davvero autorevole, con un solo set lasciato per strada, nel debutto vinto 3-1 contro la Repubblica Dominicana. Ecco poi un doppio 3-0 rifilato ad Olanda e Turchia per vincere in modo netto il girone, prima degli altri due 3-0 già ricordati, contro la Serbia ai quarti e infine il bis alla Turchia per trionfare anche in semifinale. Tutto funziona, dalle stelle come Paola Egonu alle “gregarie” (di altissimo livello, sia chiaro) come Sarah Fahr, meravigliosa in semifinale.

Gli Stati Uniti avevano iniziato con qualche difficoltà: sconfitta per 3-2 contro la Cina al debutto, vittoria ma per 3-2 contro la Serbia prima di battere 3-0 la Francia che però al femminile non è Nazionale di così alto livello. Molto bella la vittoria per 3-0 ai quarti contro la Polonia, poi grande battaglia per imporsi 3-2 in semifinale contro il Brasile, sicuramente le americane hanno faticato di più ma si sono anche abituate alla lotta, mentre le Azzurre finora ne hanno avuto meno bisogno. Sarà anche questo un fattore per la diretta Italia Usa? Il campo dirà…