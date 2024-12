Elena D’Amario è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il popolare programma di interviste presentato da Silvia Toffain su Canale 5. La ballerina e coreografa di Amici di Maria De Filippi è pronta a raccontarsi a cuore aperto dalla vita privata a quella lavorativa che le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo calcando i palcoscenici più famosi. Dal debutto nel 2008 nel programma “Ballo delle debuttanti” fino alla consacrazione avvenuta proprio quando è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove si è fatta notare dal coreografo David Parsons che l’ha voluta nella sua compagnia.

Successivamente ha fatto ritorno in Italia entrando come ballerina professionista e coreografa nella scuola di Amici di Maria De Filippi e ha collaborato con diversi artisti tra cui Nek ed Achille Lauro. Nel 2017 la nomination ai Clive Barnes Awards, un prestigioso riconoscimento nel mondo della danza e del teatro.

Elena D’Amario da Amici al grande successo: “tutto è iniziato grazie a mia madre”

La carriera di Elena D’Amario è indubbiamente legata alla scuola di Amici di Maria De Filippi che le ha regalato la grande popolarità televisiva e non. La ballerina ha dovuto superare un momento non semplice: un infortunio al ginocchio sinistro che poteva costarle tanto e che ha l’ha spaventata tanto. “Fu una grande lezione. Nei 9 mesi precedenti avevo questo fastidio ma continuavo a ballare comunque, non dicendo niente a nessuno” – ha raccontato la ballerina e coreografa dalle pagine di Vanity Fair. Un dolore che ha sottovalutato e che poteva costarle caro, visto che improvvisamente si è dovuta fermare per un periodo di pausa dalla danza.

“Mi sono sentita debole e mi sono chiesta se sarei riuscita a saltare ancora come prima” – ha confessato la D’Amario ricordando il momento dell’infortunio. Fortunatamente la ballerina ha recuperato alla grande potendo così tornare a ballare.