Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti hanno vissuto una splendida storia d’amore, sbocciata nel lontano 2010 tra i banchi di Amici. Il cantante partecipò alla trasmissione insieme alla ballerina e proprio in quella edizione fece un clamoroso gesto in favore della ragazza, cedendo il suo posto in finale alla sua dolce metà. Una scelta di cui probabilmente oggi Enrico Nigiotti si pente, non tanto perché la relazione con Elena si è conclusa, quanto per aver ostacolato con le sue stesse mani la sua carriera.

Dopo quell’episodio, infatti, il cantante ha dovuto fare i conti con una serie di ostacoli ed un periodo buio di cui parlò in un’intervista al magazine Gente: “Mi ero vissuto quell’avventura in modo infantile, al di là del fatto di essermi autoescluso. Mi sono rovinato con le mie stesse mani, ma ho imparato che ogni scelta ha delle conseguenze”.

“Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi”, dice il cantante ed ex allievo del talent della Fe Filippi. Quando scoppiò l’amore erano entrambi giovanissimi, probabilmente anche per questo sono arrivati alla rottura. Lei, in una intervista a Verissimo, è tornato su quel famoso gesto e sulla fine della relazione, spendendo comunque parole al miele per l’ex fidanzato Enrico Nigiotti.

“Avevo un senso di forte dispiacere nei suoi confronti. Perché ci siamo lasciati? Ci amavamo, però non eravamo così affini. Probabilmente ci saremmo divisi ugualmente perché caratterialmente eravamo diversi”, le parole di Elena D’Amario. Dunque nessun rimorso per l’ex coppia, solo tanti bei ricordi da conservare affettuosamente nel proprio cuore.