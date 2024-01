Chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi/ Il primo incontro a Roma

Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi: la vita lontana dall’attenzione mediatica

La notorietà che investe i personaggi pubblici, spesso implica una particolare attenzione mediatica anche alle persone vicine, affettivamente parlando, alle persone in questione. Tale circostanza non vale però a priori; sono innumerevoli gli esempi di personalità che cercano di privilegiare la privacy a dispetto dell’attenzione dei riflettori. Lo dimostra Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi; nonostante la notorietà dell’attore, lei si è sempre tenuta lontana dall’attenzione mediatica e dal chiacchiericcio di cronaca rosa.

Elena Monorchio – moglie di Luca Barbareschi – è nata nel 1977 e non è nota al mondo dello spettacolo a differenza di suo marito. Come anticipato, la sua priorità è sempre stata quella di vivere al fianco dell’attore senza dimenticare l’importanza di preservare la sfera privata. Poche sono infatti le curiosità e aneddoti reperibili sul web, salvo poche eccezioni. Insieme da diversi anni, hanno costruito una famiglia unita e felice condita dalla nascita di ben due figli: Maddalena e Francesco Saverio.

Elena Monorchio e Luca Barbareschi, complicità e amore viscerale

Come riporta il portale Tag24, la storia d’amore tra Elena Monorchio e Luca Barbareschi sarebbe iniziata durante una vacanza a Roma. Tra i due sarebbe scattato il fantomatico colpo di fulmine, al punto da decidere di condividere la vita insieme poco dopo il primo incontro. La moglie dell’attore ha concesso raramente intervista, ma in passato – a L’Arena di Massimo Giletti – ebbe modo di raccontare la bellezza del suo rapporto con Luca Barbareschi.

Come riporta il portale, Elena Monorchio mise in evidenza una marcata differenza dal punto di vista dello stile di vita rispetto a suo marito Luca Barbareschi, ma non con accezione negativa. Le differenze sarebbero servite come base per creare un equilibrio stabile basato sulla complicità e la fiducia reciproca. Inoltre, la donna ebbe modo di elogiare l’attore nel suo ruolo non solo di marito ma soprattutto di padre.

