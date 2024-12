Luca Barbareschi: chi è e genitori? L’abbandono della mamma

Luca Barbareschi, attore regista e conduttore, è nato a Montevideo, in Uruguay. Qui il papà si trovava al momento della sua nascita: lavorava come ingegnere. Proprio con il padre ha mantenuto un rapporto molto saldo, chiamando il suo figlio maschio proprio come lui: è infatti stato cresciuto esclusivamente dall’uomo dopo che la mamma è andata via. La donna, Maria Antonietta, era un’economista di origine ebraica che un giorno, quando lui aveva appena sei anni, decise di andare via dicendo al figlio di essersi stufata della sua vita. “Si era innamorata di un altro uomo e si è portata via mia sorella di un anno dividendoci per sempre” ha raccontato in più occasioni l’attore.

Dal matrimonio con Patrizia Fachini, Luca è diventato a sua volta parte di tre figli, Beatrice, Eleonora e Angelica. Da Elena Monorchio, che ha sposato più avanti, nel 2015, ha avuto invece altri due figli: Maddalena e Francesco Saverio, chiamato proprio come il papà che lo ha allevato da solo.

Luca Barbareschi, chi è: dagli esordi al teatro fino alla tv

Luca Barbareschi ha cominciato a studiare regia negli anni Settanta. Il suo nome figura nello spettacolo del 1970, l’Enrico V, al teatro di Verona. Si è poi trasferito a Chicago, dove ha messo a punto delle collaborazioni davvero molto importanti per il suo curriculum. Si è poi stabilito a New York per un anno rientrando in Italia solamente a fine anni ’70. A Roma ha iniziato anche con le prime interpretazioni tra cinema e tv, lavorando con grandi registi come Mario Merola e Pupi Avati. In tv ha partecipato a vari programmi e show, ottenendo anche popolarità nel piccolo schermo. Non sono mancati poi i ruoli in varie fiction, sia Rai che Mediaset, e neppure le conduzioni di programmi televisivi. Nel 2024 ha iniziato una nuova avventura nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Nel 2008 ha deciso anche di tentare un’esperienza politica, candidandosi con il Popolo della Libertà e venendo eletto alla Camera dei deputati della circoscrizione sarda. Molto attivo nel sociale e attento ai temi di interesse pubblico, Luca Barbareschi è una delle figure più apprezzate del panorama artistico e non solamente per le sue doti attoriali, ma anche umane.