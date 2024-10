Elena Sofia Ricci sarà l’ospite d’onore della trasmissione Ballando con le stelle, in onda il 26 Ottobre 2024 e con la solita conduzione di Milly Carlucci. C’è tanta attesa per vedere all’opera la nota attrice e potremo finalmente vederla nello storico programma Rai. Ma andiamo a vedere meglio chi è Elena Sofia Ricci e di cosa si occupa.

Elena Sofia Ricci nasce a Firenze il 29 Marzo 1962, figlia di un importante storico, Paolo, e della scenografa Elena. La donna ha una sorella più giovane di cinque anni e che intraprende la carriera legata al mondo della danza. La donna è una delle più note attrici italiane e fin dalla giovane età ha cominciato a recitare facendosi conoscere nel film di Carlo Vanzina ‘Arrivano i gatti’. Pian piano è arrivata poi la notorietà.

Elena Sofia Ricci ha una filmografia ricchissima e molto spesso ha vinto premi importanti come il David di Donatello, il Nastro d’Argento e Ciak d’Oro, poi l’abilità di Elena è stata quella di lavorare in film più impegnativi e in commedie, riuscendo sempre a svolgere alla perfezione il proprio ruolo. Uno dei film più importanti che ha girato è Loro di Paolo Sorrentino dove interpreta Veronica Lario, prima moglie di Silvio Berlusconi.

Film e non solo visto che Elena si è messa in mostra per anni in Fiction tanto da meritare l’appellativo per anni di regina delle fiction. Da un lato la ricordiamo come Lucia, la moglie di Giulio nei Cesaroni, successo stellare a fine anni ’90, poi anche in tempi più recenti l’abbiamo visto in Che Dio ci Aiuti dove racconta le vicende di una suora.

Per quel che riguarda invece la vita privata sono due le storie più importanti della sua vita, quella con l’attore e regista Pino Quartullo che vide la nascita della sua prima figlia Emma e successivamente quella riguardo il compositore Stefano Mainetti con il quale invece ebbe la seconda figlia, Maria. Le due figlie sono nate nel 1996 e nel 2004.

Elena Sofia Ricci si porta molto più giovane rispetto alla sua età e ha vissuto diverse vicissitudini nel corso della sua vita. Ai microfoni di Domenica In qualche anno fa la donna rivelò di aver ricevuto un abuso da un amico di famiglia quando aveva solo 12 anni, a riguardo la donna poi commentò: “Era importante prima o poi che ne parlassi per dare voce alle bambine e ai bambini che difficilmente riescono a dire di no. Ho imparato a essere una bambina che non dava fastidio, ma ho sempre tenuto imprigionato questa cosa dentro di me”, rivelò la donna.