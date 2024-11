Elisa Di Francisca è una delle concorrenti della nota trasmissione tv La Talpa, format tornato in auge dopo 20 anni di assenze e trasmissione in prime time su Canale 5 che vede la conduzione di Diletta Leotta, giornalista in una inedita veste di conduttrice. Elisa Di Francisca è una sportiva che ha fatto storia dell’Italia, andiamo a vedere cosa fa e andiamo a conoscerla meglio.

Elisa Di Francisca nasce a Jesi il 13 Dicembre 1982. Cresce in una famiglia con due fratelli, Martina e Michele. Inizialmente Elisa è un’appassionata di danza, ma scopre la scherma durante l’adolescenza complice la passione dei suoi fratelli. Fin da piccola evidenzia il suo talento ed Elisa a 13 anni vince il suo primo titolo a livello nazionale ed evidenzia un grande talento per il fioretto.

Nel 2000 si qualifica seconda nei campionati italiani e pian piano entra nel giro della Nazionale italiana dove raggiunge un grandissimo risultato, conquistando nel 2004 la prima medaglia d’oro a squadre ai Mondiali di New York ed è solo il primo di tanti successi. Nel 2010 ha raggiunto una serie di grandi risultati, e a fine anno batte Valentina Vezzali in un momento storico e che evidenzia il grande momento della scherma italiana in quel periodo.

Oro, argenti e bronzo in varie attività e il ritiro avvenuto nel 2020 con Elisa Di Francisca che dichiarò di volersi dedicare alla famiglia e a progetti personali. Nel 2021 scrive la biografia ‘Giù la maschera, storia di una campionessa imperfetta’, dove la campionessa racconta anche di una relazione difficile dove ha sofferto molto e di una relazione che lei ebbe con una sua compagna di squadra.

Prima della Talpa abbiamo vista Elisa anche in altre esperienze, nel 2012 fu Giudice a Miss Italia e per diverse manifestazioni è stata opinionista Rai. Per quel che riguarda la vita privata Elisa ha sposato l’autore televisivo Ivan Villa e la coppia ha due figli, Ettore e Brando, rispettivamente di 10 e 3 anni. La donna – come dimostrato talvolta anche dagli scatti social – è molto legata ai valori familiari.

I due si sono sposati in una cornice meravigliosa, un matrimonio organizzato sempre da Ivan che – tra le altre cose – organizza anche eventi. Nel corso delle ultime Olimpiadi Elisa ha fatto da commentatrice ed opinionista ed è stata coinvolta in un piccolo ‘scontro’ con la campionessa Benedetta Pilato e la Di Francisca è finita nel mirino social per alcune dichiarazioni uscite male. Poi le due hanno risolto il fraintendimento.