Elodie, nata a Roma nel 1990 nella borgata romana di Quartaccio, è cresciuta con i genitori separati: quando la sorella minore Fey e lei erano molto piccole, i due hanno divorziato e per questo non ha vissuto un’infanzia semplice. “Avevo 8 anni quando i miei si sono separati. C’era violenza in casa, non si sono separati bene. Avevo una sorella più piccola e cercavo di essere protettiva. Ero molto arrabbiata, pensavo che sarebbe stato giusto preservarmi” ha avuto modo di raccontare qualche tempo fa.

Nel corso dell’adolescenza, Elodie ha frequentato il liceo socio-pedagogico fino al quinto anno, abbandonando le superiori a un mese dalla maturità. Si è poi trasferita a Lecce, a 19 anni, lavorando prima come cameriera e dopo ancora nelle discoteche come cubista e corista. Dopo un provino a X Factor, del 2008, è stata scartata da Simona Ventura e solamente a venticinque anni ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, dove aveva già provato ad entrare nel 2009.

Elodie, il grande successo e i grandi amori

Nel talent show di Mediaset, Elodie è arrivata seconda, vincendo il premio della critica giornalistica e prendendo parte a Sanremo nel 2017. La cantante è stata presa sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi, che per confessione di Elodie non ha mai strumentalizzato la sua storia ma solamente incitato il suo grande talento. Negli anni a seguire, la cantante ha messo a segno una serie di hit che le sono valse un successo straordinario.

Da quel momento sono arrivati anche una serie di amori più o meno famosi. Il più noto è certamente quello con Marracash, durato due anni: i due si sono lasciati nel 2021 probabilmente a causa dell’eccessiva pressione dei media sulla loro relazione. Da qualche tempo, Elodie ha una storia con Andrea Iannone, motociclista: ora, a 34 anni, la cantante sta pensando di allargare la famiglia.

