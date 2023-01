Chi è Emanuela Folliero?/ Patrizia Rossetti: “E’ la sorella che non ho avuto”

Emanuela Folliero è un’ex modella e una presentatrice italiana, una tra i più noti di Rete 4. Classe 1964, Emanuela ha sempre amato il mondo dello spettacolo e ha iniziato da giovanissima, diventando poi l’ultima “Signorina Buonasera” di Rete 4. Più di 30 anni di carriera l’hanno portata a fare esperienze televisive molto diverse tra loro, Emanuela infatti ha partecipato a programmi sportivi come Milan-Inter e ha avuto anche un piccolo ruolo da attrice nella serie Licia Dolce Licia con Cristina D’Avena.

Un’artista a tutto tondo che per anni ha intrattenuto milioni di italiani e che nel suo privato ha vissuto amori intensi e poi la gioia del matrimonio a 54 anni. Tra le storie d’amore più importanti di Emanuela ci sono quella con Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, con cui la Folliero ha avuto una relazione fino al 2000, l’imprenditore Enrico Mellano, con cui ha vissuto la gioia della maternità con l’arrivo del piccolo Andrea e poi dopo la loro rottura è arrivato il suo grande amore: Giuseppe Oricci, con cui si è sposata nel 2018. La relazione tra Emanuela e Oricci andava avanti da 10 anni e poi dopo una fase di convivenza i due hanno fatto il grande passo, che a Verissimo la Folliero aveva commentato così: “L’amore non ha tempo, non ha età”.

Emanuela Folliero e il rapporto con Patrizia Rossetti

Recentemente il pubblico italiano ha potuto conoscere la conduttrice Emanuela Folliero in veste di amica. Emanuela è la migliore amica di Patrizia Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello Vip; dopo la sorpresa di Emanuela a Patrizia all’interno della casa più spiata d’Italia, il pubblico italiano è rimasto affascinato dal rapporto tra le due e segue molto la loro grande amicizia. La prime parole della Rossetti dopo l’uscita dal GF Vip sono state dedicate proprio a Emanuela: “L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente.”

Poi durante l’intervista di Patrizia a Verissimo, Emanuela Folliero le ha inviato un videomessaggio: “Ti ho seguita sempre quando eri nella casa, adesso finalmente riavremo la nostra vita e ritorneremo nelle nostre case per raccontarci tutto, ti voglio tanto bene”. A quelle parole, Patrizia ha semplicemente replicato: “Lei è proprio la sorella che non ho. Quando è venuta al Grande Fratello le ho proprio detto: ‘Ti amo’!”. A breve Emanuela sarà ospite a Verissimo per dare la sua versione sul bellissimo rapporto che ha con Patrizia.











