Nel corso della sua carriera Fabio Canino ha conquistato non poco successo dimostrando il suo talento come attore, come conduttore televisivo e radiofonico e molto altro ancora. Da anni è approdato anche a Ballando con le Stelle nei panni di giudice, un ruolo che i suoi tantissimi fan apprezzano molto. Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molti dettagli, lui infatti è sempre stato molto riservato.

FABIO CANINO HA UN FIDANZATO, CHI E' EMANUELE/ Annuncio a sorpresa a Verissimo: "Trovato l'amore a 60 anni"

Il noto giudice di Ballando con le Stelle ha sempre preferito tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, lo scorso anno però durante una sua ospitata a Verissimo ha annunciato di aver trovato l’amore. Nello studio di Silvia Toffanin ha rivelato che la storia d’amore con Emanuele era nata due anni prima e procedeva a gonfie vele.

Fabio Canino ha trovato il vero amore con il compagno Emanuele: i due convivono e sono molto felici

Fabio Canino ha incontrato l’uomo della sua vita all’età di 58 anni, a Verissimo ha fatto sapere di averlo conosciuto durante una sfilata, il compagno è uno stilista ma non ha rivelato altre informazioni su di lui. Quando lo ha visto per la prima volta è rimasto subito ammaliato, da quel momento non si sono più separati.

Procede a meraviglia la storia d’amore tra Fabio Canino e il compagno Emanuele, i due hanno anche iniziato a convivere. Lui ha ammesso che all’inizio la convivenza un po’ lo spaventava perché per lui questa è la prima volta, ma sta andando benissimo perché c’è grande rispetto l’uno per l’altro. Alla Toffanin aveva poi rivelato che il suo desiderio era quello di allargare la famiglia, a parer suo l’amore è forza e tutto gli sembra possibile da quando si è innamorato.