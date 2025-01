Emiliano Curioni è uno dei concorrenti della trasmissione Io Canto Senior 2025, programma tv che vede la conduzione di Gerry Scotti e che andrà in scena in prima serata venerdi 17 Gennaio 2025. Emiliano è una delle rivelazioni della trasmissione e coltiva il sogno di avere una nuova svolta nella sua carriera.

Emiliano Curioni ha 55 anni, è nato a Lodi ma è residente a Massalengo ed è uno dei nuovi protagonisti nella trasmissione canora. Nella vita l’uomo è un manager che lavora al Dipartimento ambientale, salute e sicurezza per una vera multinazionale. Emiliano è una persona che da sempre ama la musica e si trova dinanzi ad una delle grandi opportunità della sua vita:

“Ho conseguito il diploma di licenza media superiore come perito chimico ed avevo 30 anni”. L’uomo ha spiegato di avere negli anni lavorato e allo stesso tempo studiando, gestendosi a fasi alterne; il suo amore per la musica è però chiaro: “Fin da piccolo ho avuto una passione per la musica, ascoltavo molto la radio ed era una cosa che mi ha sempre affascinato”.

Emiliano Curioni e un’insolita passione, la confessione a Io Canto Senior 2025

Nel corso della prima puntata della trasmissione Emiliano ha finalmente esaudito il suo sogno ed ha cantato una canzone celebre come ‘C’era un ragazzo”. Gerry Scotti ha dato il via e Emiliano ha parlato: “Quando capita molto spesso nelle coppie io e mia moglie ci siamo separati e il canto mi ha aiutato. Il canto è vita, è stato un salvagente, mi ha aiutato, ho ripreso a cantare e ho continuato”.

Emiliano Curioni è molto legato agli indiani e alla loro passione per la natura, l’uomo sorridendo con Gerry Scotti ha raccontato di avere il nome di ‘Orso Cantante’. Durante la trasmissione l’uomo ha emozionato con la sua voce e ha dimostrato di avere una grandissima passione per la musica.

Gerry Scotti ha sottolineato che questa era la versione che Lucio Dalla aveva dedicato a Gianni Morandi, la versione più difficile. Non solo questo perchè durante la trasmissione Emiliano Curioni ha fatto coppia con Anna Tatangelo ed insieme hanno cantato la canzone ‘Grazie perchè’, ricevendo tutti gli applausi del pubblico.