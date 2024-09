In arte Melox, meglio noto come Enrico Melozzi; qualcuno avrà notato il compositore in occasione del Festival di Sanremo 2021 quando con la sua maestria diresse i Maneskin che, come noto, trionfarono sul palco dell’Ariston. Il direttore d’orchestra classe 1977 vanta però una carriera che va ben oltre il successo nella kermesse a sostegno della rock band. La sua passione per la musica germoglia in giovane età; ad 8 anni si cimenta con lo studio del pianoforte, passando poi prima al canto lirico e poi al diploma in violoncello.

Il primo impegno di spicco di Enrico Melozzi risale forse al 2002 quando venne scelto come direttore d’orchestra per l’opera Oliver Twist presso l‘Auditorium Parco della Musica di Roma. Esperienza che ha reso note le sue qualità ad oggi indiscusse e che lo hanno portato a costruire una carriera luminosa anche in altri campi. In qualità di compositore, ha prestato la sua arte per la composizione di innumerevoli colonne sonore per film e spettacoli teatrali. Inoltre, Enrico Melozzi non è stato solo il direttore d’orchestra di Maneskin: sono diversi anni che proprio al Festival di Sanremo è spesso associato a grandi artisti della musica italiana.

Enrico Melozzi, niente figli per scelta professionale: “Ecco perchè non me la sento…”, e sulla compagna…

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Enrico Melozzi? Il compositore è sempre stato molto restio nel raccontare aneddoti riguardanti la sua sfera sentimentale, senza mai parlare in maniera aperta di una possibile compagna o figli. Sul tema si è però di recente espresso un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera rivelando di non essere impegnato di aver scelto di non aver ancora avuto figli per scelta professionale.

“Non me la sento, penso che poi mi dedicherei così tanto a loro che perderei la musica, forse ho anche paura…”. Queste le parole di Enrico Melozzi al Corriere della Sera a proposito della scelta di non avere figli. Non è detto che il compositore non cambi idea in futuro, ma per il momento: “Non avere figli mi fa rimanere adolescente, mentre se diventi genitore diventi grande per forza”. A proposito di una possibile compagna ha invece spiegato: “Sono single, ho deciso di non legarmi a nessuno in questo periodo”.

