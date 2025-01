Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di domenica 19 gennaio ci sarà anche Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo Mirigliani, l’indimenticato patron di Miss Italia. Dopo la morte del padre, Patrizia ha continuato a guidare la famosa manifestazione, mantenendone vivo il successo e il prestigio. Ma chi era esattamente Enzo Mirigliani? Nato il 22 aprile 1917 a Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, era il quinto di sei figli. All’età di 17 anni ha lasciato casa di famiglia per arruolarsi nell’Esercito, dove ha servito fino al 1952, dopo aver combattuto in Africa nella battaglia di El Alamein.

Da lì, Mirigliani ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, fino a diventare un imprenditore di successo nei concorsi di bellezza. Nel 1959 ha preso in mano le redini di Miss Italia, il concorso più famoso del Paese, succedendo a Dino Villani. Sotto la sua guida, la manifestazione ha raggiunto un’enorme popolarità, contribuendo a lanciare carriere di grandi star come Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Nel 1996 ha ricevuto un premio speciale al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, e nel 2000 ha partecipato ad una puntata di Ciao Darwin. Dopo una vita piena di successi, Enzo è venuto a mancare il 26 settembre 2011, al Policlinico Gemelli di Roma, all’età di 94 anni.

Enzo Mirigliani: vita e carriera del patron di Miss Italia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enzo è stato sposato per molti anni con Rosy Ragno, nata nel 1925 e scomparsa nel 2017 all’età di 92 anni. “L’ho sposata per amore e siamo sempre stati felici. Se il concorso è arrivato così avanti nel tempo, lo si deve anche a lei”, dichiarò Enzo in una delle sue tante interviste. Dal loro matrimonio, sono nate due figlie: Rosaria e Patrizia. Com’è noto, quest’ultima ha seguito le orme del padre, collaborando a lungo con lui nell’organizzazione di Miss Italia. Nel 2010 ha ufficialmente raccolto il testimone, diventando la principale organizzatrice del celebre concorso.

“Mio padre era un uomo dolcissimo, di una umiltà incredibile, ma era molto severo nel lavoro”, con queste parole Patrizia Mirigliani ricordò il padre qualche anno fa in un’intervista a Il Messaggero. Nonostante il lavoro lo portasse spesso lontano dalla famiglia, il legame tra Enzo e Patrizia è sempre stato molto forte. La donna, in particolare, ha più volte sottolineato come suo padre fosse un convinto sostenitore dell’indipendenza e del valore delle donne. “Mio padre ha onorato le donne e ne sono fiera. Ha avuto fiducia in me in quanto donna, consegnandomi un bene prezioso come il concorso di bellezza”, disse a Il Messaggero.