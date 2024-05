Chi è Enzo Paci, attore e comico italiano/ La moglie Romina Uguzzoni e carriera tra cinema e teatro

Di Paolo Villaggio ce ne sarà sempre solo uno, ma nel corso di quest’anno abbiamo scoperto che c’è qualcuno che, provando a vestire i suoi panni, può risultare altrettanto credibile. Stiamo parlando di Enzo Paci, noto e stimato attore italiano, che si è recentemente messo in evidenza nei panni del compianto attore nel film a lui dedicato: “Com’è umano lui!”.

Ma chi è Enzo Paci? La passione per il teatro e per la recitazione in generale è un fuoco che arde fin dalla gioventù, alimentato dagli studi presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e poi dalle prime esperienze televisive. In qualità di comico ha impressionato per talento e irriverenza nel cast di alcuni cult televisivi dedicati all’umorismo: da Colorado a Zelig. Non sono però mancate anche le esperienze cinematografiche come dimostrato dal ruolo, nel 2014, in “12 12 12”, di Massimo Morini.

Enzo Paci, dalla vita privata all’arte della comicità: il sodalizio con la moglie Romina Uguzzoni

Fin troppo inflazionato è il detto che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna ma il concetto è quanto mai calzante. La moglie di Enzo Paci è Romina Uguzzoni, per nulla meno nota per meriti artistici e professionali. Parliamo di una nota ballerina e coreografa che è riuscita per ben due volte a conquistare i campionati mondiali di tip tap. Ma non solo, nel 2013 ha ottenuto la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale.

Come riporta Lettera43, Romina Uguzzoni – moglie di Enzo Paci – ha avuto modo di collaborare anche con il mondo della tv. Nello specifico, ha collaborato in qualità di coreografa e in prima persona nel corpo di ballo per il format “Copernico”, programma andato in onda su Sky. Con suo marito Enzo Paci ha anche collaborato professionalmente in diversi spettacoli teatrali – “Come fai, fai bene” e “Tutto quello che c’è”. Stando alle informazioni reperibili, l’attore e sua moglie Romina Uguzzoni non hanno avuto figli.

