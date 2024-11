CHI È ENZO PAOLO TURCHI? “CON LUI DA ANNI PERCHÈ CI DIVERTIAMO E…”

Chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, e cosa sappiamo della loro oramai lunga storia d’amore? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del fine settimana con le storie in esclusiva e le interviste di “Verissimo”, i riflettori del talk show di Canale 5 si riaccenderanno su una vecchia conoscenza, ovvero la 65enne showgirl e ballerina che dagli Anni Ottanta fa coppia fissa col collega e coreografo di origini partenopee. L’ospitata della donna nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà infatti l’occasione per fare il punto sulla loro storia d’amore e le crisi che i due hanno superato, ma anche per parlare dell’addio del marito al “Grande Fratello” e che aveva svelato come in ballo ci fosse una presunta crisi nei loro rapporti. Scopriamo dunque chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, e cosa è successo nelle ultime settimane.

Carmen Russo, chi è la figlia Maria Turchi/ Gravidanza difficile: "Io rimasta incinta dopo un pellegrinaggio"

Per raccontare chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, possiamo partire dalla carriera e dalla vita del ballerino napoletano e che, dal 1987, è legata a doppia mandata a quella dell’ex modella ligure dopo che la coppia era convolata a giuste nozze. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli del capoluogo partenopeo e diplomato in danza classica, viene ricordato ancora oggi come uno dei promotori della prima scuola di danza moderna nel nostro Paese: poi, ecco l’irrompere della televisione e per Enzo Paolo Turchi un percorso che l’ha portato alla notorietà tra partecipazione a vari show e l’orgoglio di aver ballato assieme a Raffaella Carrà l’iconico “Tuca Tuca”. E sarà durante una di queste trasmissioni, ovvero “Drive In” su Canale 5, che conoscerà negli Anni Ottanta Carmen Russo, sposata poco tempo dopo e cui avrà una figlia quando è già in là con l’età, grazie alla fecondazione in vitro.

Mario e Marzia Gregoraci, chi sono il padre e la sorella di Elisabetta Gregoraci/ "Sono uno dono della vita"

IL MARITO DI CARMEN RUSSO SULL’USCITA DALLA CASA: “NON VADO VIA PER…”

In questo nostro ritratto su chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, e cosa sappiamo della loro storia d’amore, basta riprendere le parole della ballerina che, prima dell’abbandono della Casa da parte del compagno, gli aveva fatto visita davanti alle telecamere del GFVIP: “Da 42 anni l’uomo della mia vita (…) Abbiamo fatto tante di quelle cose insieme, io e lui ci divertiamo dalla mattina alla sera” aveva confessato la donna e confermando l’impressione che si ha dalla coppia dall’esterno, ovvero di due persone molto unite e che, tuttavia, hanno vissuto i loro momenti di crisi, a volte lontano dalle telecamere o, come di recente, confessandosi proprio grazie al reality show. E, dopo aver superato un periodo difficile (anche) facendo l’amore nella Casa del “Grande Fratello”, il 75enne ha deciso di lasciare lo show dopo un periodo di tentennamenti, motivando la scelta come la difficoltà a stare lontano dalla propria famiglia.

Chi è Francesco Cicchella/ Da Made in Sud a Tale e Quale: "ora sogno uno show tutto mio in tv!"

“Preciso una cosa che ho sentito sui social, cioè che qualcuno ha detto che vado via perché c’è una commedia musicale: no, io ho fatto la regia, le coreografie di una commedia musicale che però ha debuttato ad agosto, il mio lavoro è finito”: scoprendo chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, è importante notare come per il diretto interessato al primo posto non vi sia solo l’amore per la compagna e per la famiglia che hanno costruito, ma pure una certa limpidezza nel suo carattere e modo di fare. Per tale motivo, aveva chiarito che la decisione di lasciare il GF era dovuta ad altro e, anzi, ha ringraziato tutti perché “ho risolto dei problemi molto gravi grazie a voi del Grande Fratello, al pubblico e anche ai miei amici inquilini”. E salutando proprio i suoi oramai ex compagni di avventura, Enzo Paolo Turchi aveva aggiunto: “Spero che da parte mia vi ho lasciato qualcosa che vi possa servire nella vita (…) E ricordate una cosa: non cambiate, ma migliorate quello che avete e sappiate veramente che vi voglio bene”.