CHI E’ ERKAN BEKTAS, ABDULKADIR DI TERRA AMARA/ “Mio figlio vive la mia popolarità come una cosa negativa…”

Erkan Bektas, l’attore di Terra Amara a Verissimo: “Ecco come mi sono adattato sul set…”

Erkan Bektas, al fianco di Ergun Metin, è stato oggi ospite di Verissimo per raccontarsi nuovamente agli appassionati di Terra Amara per i telespettatori di Silvia Toffanin. Il primo è partito dal raccontare il suo percorso di adattamento nel cast, essendo arrivato in corso d’opera e precisamente nella quarta stagione. “Quando un attore entra in un progetto già avviato deve adattarsi; per me è stato facile perché ho un carattere che mi porta ad andare d’accordo con gli altri. In ‘Terra Amara’ avevamo un cast eccezionale; un regista bravissimo e anche la nostra sceneggiatrice scriveva in maniera divina. C’erano tutti gli elementi necessari per realizzare un prodotto di successo”.

ERGUN METIN, CHI E’ VAHAP DI TERRA AMARA/ “I miei genitori sono orgogliosi dei miei traguardi…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Erkan Bektas si è pronunciato a proposito della notorietà acquisita rivelando un particolare aneddoto riferito a suo figlio. “Mio figlio aveva 11 anni quando abbiamo finito di girare la serie, non ha seguito tutta la serie. Mi fa più domande sul mio lavoro adesso che è più grande; il fatto che io faccia l’attore per lui è una cosa strada. Quando camminiamo per strada e mi fermano per fare le foto lui pensa che sottraggano del tempo a lui, ma io non penso che sia così…”. L’attore ha poi aggiunto: “ Lui vorrebbe avermi tutto per sé, vive la mia popolarità come una cosa negativa”. (agg. Valerio Beck)

9-1-1 5/ Anticipazioni puntata 14 aprile 2024: Maddie esce allo scoperto…

Erkan Bektas e il ‘poco tempo’ per l’amore: “Passo molto molto tempo con mio figlio…”

Erkan Bektas, l’attore che interpreta Abdulkadir nella soap Terra Amara, torna ospite nel salotto televisivo di Verissimo su Canale 5. Si tratta di un gradito ritorno per l’attore che nella serie dei record presta il volto al “cattivo” Abdulkadir di Terra Amara. Un ruolo che gli ha regalato la grandissima popolarità televisiva, ma che ha attirato anche la curiosità del pubblico femminile. Prima di arrivare al successo come attore però Erkan ha fatto diversi lavori come ha rivelato proprio nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo: “in Turchia c’è un detto, ‘fai tutto con amore’ ed io ho fatto con amore anche il cameriere ed il barista. Se fai tutto con amore è tutto più semplice”.

Terra amara, anticipazioni puntata 12 aprile 2024/ Zuleyha sorpresa dalla proposta di Fikret

Non solo, l’attore ha parlato anche della sua vita privata rivelando di essere single e di essere alla ricerca dell’amore: “c’è sempre spazio per l’amore ma io non ho tempo per l’amore, voglio dire amo il mio lavoro e gli dedico molto tempo e poi sto molto tempo con mio figlio. Al momento non c’è nessuno nella mia vita ma la cosa più importante, per amare davvero, è riuscire a stare bene da soli. Questo è il segreto delle relazioni che funzionano. Se non hai fiducia in te stesso le relazioni non vanno bene”.

Chi è Erkan Bektas, Abdulkadir di Terra Amara

Ma chi è Erkan Bektas, l’attore che presta il volto al “cattivo” Abdulkadir di Terra Amara? Classe 1972, Erkan è nato l’11 marzo ad Ankara, in Turchia, sotto il segno dei Pesci. Sin da giovane si appassiona al mondo delle recitazione iniziando così in giovanissima età a lavorare in Turchia facendosi apprezzare e conoscere partecipando a diverse produzioni locali. Dopo aver terminato gli studi al licelo, Erkan ha proseguito gli studi presso la Facoltà di lingue, storia e geografia presso l’Università di Ankara conseguendo la laurea.

La recitazione è sempre stata la più grande passione di Erkan Bektas che l’ha spinto a confrontarsi non solo come attore, ma anche come doppiatore dividendosi tra cinema, serie tv e teatro. Il grande successo l’ha raggiunto con il ruolo di Abdulkadir Keskin è il cattivo della serie Terra Amara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA