Michela Vittoria Brambilla, donna poliedrica che nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto tanti ruoli diversi nel mondo della politica ma non solamente, è sposata dal 2012 con Eros Maggioni. L’11 luglio del 2012, a Tavernola, si è celebrato infatti il matrimonio tra Michela Vittoria ed Eros, il marito. La cerimonia è stata molto riservata, come confermato dal sindaco del paese in provincia di Como: gli sposi hanno fatto tutto lontano dai riflettori in modo da proteggere al massimo la loro privacy. Insieme la coppia ha fondato il Centro medico lombardo di Cernusco Lombardone: dunque, non solamente sono anime gemelle, ma anche soci. Insieme, la politica ed Eros, hanno inoltre tre figli: il primo di loro, Vittorio Edoardo, è nato nel 2005. Qualche anno dopo, la famiglia si è allargata ancora.

Nel 2014, infatti, è nata Stella Sofia, mentre tre anni dopo è venuto al mondo Leonardo Silvio. Una famiglia molto unita quella di Michela Vittoria Brambilla, che non ama i riflettori nonostante il suo lavoro da politica e in passato anche modella e giornalista. La coppia, dopo il matrimonio, si è trasferita con il primogenito in Brianza, dove vive con il primo figlio e gli altri due avuti negli anni seguenti ma anche tantissimi gatti, cani e animali di ogni genere, come cavalli, galline e anche capre.

Chi è Eros Maggioni, marito di Michela Vittoria Brambilla

Eros Maggioni, che Michela Vittoria Brambilla ha sposato nel 2012, è nato il 23 giugno del 1967 a Merate, in provincia di Lecco. L’imprenditore ha collaborato in passato con una serie di aziende anche di livello internazionale, come Trafilerei Brambilla Spa, che opera nel settore dei fili di acciaio. Con la moglie ha poi fondato il Centro Medico Lombardo, con una serie di ambulatori che operano in ambito medico e odontoiatrico. I due hanno tre figli, nati nel 2005, 2014 e 2017.