Fabio Cannone: la storia con Gemma Galgani e i primi problemi

Fabio Cannone è diventato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne grazie alla frequentazione con Gemma Galgani. Iniziata come una semplice conoscenza, il rapporto tra i due sta diventando sempre più importante. Gemma, in particolare, si è mostrata spesso entusiasta e più volte ha sottolineato di voler avere un maggiore contatto fisico con il cavaliere. Finora, infatti, tra Gemma e Fabio ci sono stati solo dei baci a stampo poiché Fabio ha spiegato di aver bisogno di tempo per abituarsi ad avere accanto una donna che non sia la moglie.

Nella scorsa puntata, così, Gemma ha provato a smuovere le acque facendo un gioco di seduzione che ha scatenato le critiche in studio ma che è piaciuto a Fabio che, nonostante i consigli di Tina, decide di voler portare avanti la frequentazione con la dama di Torino.

Fabio Cannone e l’arrivo di una nuova dama a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 novembre 2024, dopo un durissimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani con la bionda opinionista che prova a dare dei consigli al cavaliere sul suo rapporto con Gemma, Fabio ribadisce di non avere alcuna intenzione di mettere un punto al rapporto con Gemma con cui si trova bene e con la quale sta nascendo qualcosa.

Maria De Filippi, però, annuncia la presenza di una dama che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne esclusivamente per conoscerlo. L’annuncio della padrona di casa spiazza il cavaliere che, però, è deciso ad andare avanti con Gemma nonostante i consigli di Tina e le discussioni di quest’ultima con la dama di Torino.