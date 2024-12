Uomini e Donne, Fabio Cannone chiude con Gemma Galgani è arriva una nuova dama: Ida Linda

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 dicembre 2024, ampio spazio avrà il Trono Over è protagonista sarà Fabio Cannone ex cavaliere di Gemma Galgani. La conoscenza tra i due è arrivata a capolinea nelle scorse settimane quando il cavaliere è stato al centro di segnalazioni pesanti circa una presunta fidanzata in Spagna, Gemma lo ha accusato e lui di tutta risposta ha replicato con una durissima lettera contro di lei in cui le diceva: “È chiusa, falsa, bugiarda, una donna di teatro, le piace stare in tv, ha fatto di tutto per cercare qualcosa di male in me e non riesce ad aprire il suo cuore.”

Chiusa la conoscenza con Gemma Galgani, Fabio Cannone di Uomini e Donne è rimasto nel parterre del dating show pronto a conoscere nuove dame e dalle anticipazioni sulla puntata di oggi si scopre che per lui scenderà una nuova dama: Ida Linda, chi è? Sulla donna al momento le informazioni sono pochissime, solo che ha circa sessant’anno ed ha una passione per il ballo ma nei prossimi giorni sicuramente si saprà qualcosa in più e soprattutto se la conoscenza tra Fabio Cannone e Ida Linda continuerà.

Chi è Fabio Cannone di Uomini e Donne: pronto a conoscere nuove dame dopo Gemma Galgani

Chi è Fabio Cannone di Uomini e Donne? In queste settimane di conoscenza con la dama torinese nel dating show di Maria De Filippi è venuto fuori molto su di lui. Non parla perfettamente italiano perché ha sempre vissuto all’estero per lavoro. Ha vissuto 55 anni a Toronto. I cugini l’hanno spronato a partecipare al programma per conoscere Gemma. Fabio ha 65 anni ed è vedovo da 3. Oggi, è in pensione ma si è sempre occupato di vendita all’ingrosso per i supermercati. E’ arrivato dalla Spagna. Tuttavia, l’infatuazione per Gemma Galgani di Fabio Cannone a Uomini e Donne è durata poco perché subito dopo la chiusura si è mostrato già pronto e disponibile per conoscere nuove dame.