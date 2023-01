Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi/ “Vederla riuscire è emozionante…”

Chi è Fabio Leoni?

Fabio Leoni è il marito dell’attrice Rosanna Banfi. Nato nel 1963, Fabio è cresciuto con una grande passione per il mondo del cinema, dopo la sua formazione è diventato un regista cinematografico e attualmente gestisce anche un ristorante. A differenza di Rosanna, Fabio Leoni è più riservato e non appare spesso sotto i riflettori, ne su Instagram, social che Leoni utilizza principalmente per condividere qualche scatto sulla natura, che è una delle cose che più ama.

Fabio e Rosanna, dopo essersi innamorati e aver avuto la benedizione di Lino Banfi (padre di Rosanna), sono convolati a nozze nel 1992 e poco dopo hanno coronato il loro amore con l’arrivo di due figli: Virginia, che attualmente ha 28 anni e Pietro, che ne ha 24. La loro è una di quelle storie d’amore dove il sentimento cresce giorno dopo giorno, qualche mese fa i due hanno festeggiato insieme i loro 30 anni di matrimonio e per l’occasione Rosanna Banfi gli ha dedicato una foto e un dolce messaggio su Instagram: “30 anni sono passati…non in un lampo ma ,veloci abbastanza da metterci dentro due figli, malattie, gioie, lutti, risate, dolori, paure, cani, gatti, traslochi, successi e insuccessi, cambi di vita e tanto ancora. Sempre insieme, auguri Fa’ buon trentesimo anniversario!”

Fabio Leoni sorprende la moglie Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle

La storia d’amore tra Fabio Leoni e Rosanna Banfi è una delle più apprezzate dal pubblico italiano, nonostante Fabio non sia molto attivo sui social, in alcune interviste televisive ha avuto modo di mostrare al pubblico il grande amore e la grande stima che prova verso la moglie. I due hanno superato insieme momenti difficili come quello del tumore al seno di Rosanna, che in quel periodo ha stimato molto il comportamento di Fabio, che di fronte a quella difficile situazione si è comportato normalmente, non facendola mai sentire triste o pensierosa per la malattia.

Dopo quel brutto periodo Rosanna ha intrapreso un percorso televisivo a Ballando con le Stelle, Fabio in un videomessaggio, trasmesso all’interno del talent, aveva dichiarato di essere felice per i successi della moglie e di guardare il programma anche mentre era a lavoro, grazie agli schermi presenti all’interno del ristorante. Il pubblico è rimasto invece molto sorpreso quando si è presentato nella prima finale per esibirsi con lei in diretta televisiva e poi ha dichiarato: “Rosanna è fortissima, se si mette n testa una cosa, scavalca le montagne, si mette sempre in gioco. Sarebbe bello se fosse lei a vincere. Vederla riuscire è emozionate, la sua soddisfazione lo è”.











