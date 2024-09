Top model internazionale, per oltre 10 anni volto di punta di tutte le linee di Giorgio Armani; oggi, a 37 anni, è ancora uno dei volti più iconici della moda ma anche scrittore. Stiamo parlando di Fabio Mancini; protagonista sulle passerelle di tutto il mondo e vanto italiano nell’ambito della moda. Una carriera interamente dedicata al settore e impreziosita da collaborazioni con i brand più altisonanti della scena mondiale.

Fabio Mancini, classe 1987, prima di arrivare al successo ha dovuto reggere il peso di un’infanzia per nulla facile. Come racconta il portale Io Donna, dopo la separazione dei genitori si è ritrovato a vivere solo con il fratello minore, Marco, cercando di guadagnarsi da vivere con i lavori più disparati: dal muratore al cameriere. Poi l’incontro con Giorgio Armani, colpito dalla sua bellezza e dalle peculiarità estetiche; la lungimiranza dello stilista ha portato così Fabio Mancini ad essere uno dei volti più iconici della moda internazionale.

Fabio Mancini, dal rapporto con i genitori al percorso introspettivo con il libro ‘108 volte mi perdono’

Come anticipato, oggi Fabio Mancini non è più solo un top model di fama internazionale; di recente ha fatto il suo esordio nel mondo dell’editoria in qualità di scrittore con il libro “108 volte mi perdono”. Un percorso autobiografico che tiene conto non solo della bellezza della sua carriera ma soprattutto delle tante difficoltà, delle inquietudini e delle sofferenze che gli hanno permesso di raggiungere i propri sogni fino al percorso spirituale che lo ha portato ad abbracciare il mondo del Buddismo. “Tutto è stato una risposta alla sofferenza” – racconta Fabio Mancini ad Io Donna a proposito del fatto di non aver parlato ai genitori per 20 anni – “La bellezza mi ha aiutato e salvato, ma non è bastata. Dopo il viaggio in India ho capito che era arrivato il tempo del perdono”.

L’incontro spirituale con il Buddismo si riflette nel libro di Fabio Mancini – 108 volte mi perdono – dove il top model analizza e da consapevole racconta i traumi della sua vita, difficile soprattutto nel periodo dell’infanzia. Dal rapporto controverso con i genitori, al rapporto speciale con suo fratello Marco per il quale ha fatto di tutto al fine di garantirgli una vita serena; passando ovviamente per la sua carriera professionale che lo vede oggi celebre nel mondo della moda.