Chi è Farida: marito e figli della cantante Concetta Gangi/ Dall’esordio al ritorno in TV a The Voice Senior

Chi è Farida, la cantante che ha avuto un grande successo negli anni ’70

Concetta Gangi, meglio conosciuta con il nome d’arte Farida, è una cantante italiana nata a Catania il 26 settembre 1946. La sua è una carriera che ha inizio negli anni ’60 e che la porta ad ottenere in pochi anni successi e riconoscimenti, consacrandola come una delle voci più eclettiche e raffinate del panorama musicale italiano.

Nata da padre italiano e madre egiziana, Farida si avvicina al mondo della musica sin da giovanissima, partecipando a diversi concorsi canori con lo pseudonimo di Ketty Gangi. Il vero successo arriva nel 1966, quando approda al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, conquistando l’attenzione dei discografici con la sua potente voce e la sua spiccata personalità. Così, nel 1968, la giovane artista pubblica il suo primo singolo, “Io ti amo”, che ottiene un grande successo in Italia e la lancia definitivamente nel panorama musicale nazionale.

Farida, dalla vita privata al ritorno in TV a The Voice Senior

Negli anni successivi, Farida si rende protagonista di una serie di hit, tra le quali ricordiamo: “Per un minuto d’amore”, “Dietro un sorriso” e “Un uomo che non c’è”, che la consacrano come una delle artiste più popolari del momento. Da quel momento in poi collaborerà con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui Lucio Battisti, Mina, Patty Pravo e Franco Califano. Ma più nota è la collaborazione che avrà con Renato Zero, oltre alla decisione di prestare la voce a diverse sigle di cartoni animati, tra cui “Heidi” e “Candy Candy”.

Ad oggi, nonostante la sua età, Farida continua ad essere una presenza attiva nel mondo della musica, esibendosi in concerti e partecipando a trasmissioni televisive. Solo lo scorso anno l’abbiamo vista esibirsi sul palco di The Voice Senior, audizione che, tuttavia, non è riuscita a superare, cosa che ha poi suscitato le critiche del web nei confronti della giuria. Parlando invece di vita privata, stando alle poche indiscrezioni sul suo conto, Farida si è sposata all’inizio degli anni ’70 con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e ha poi avuto due figli.











