Federica Nargi, chi è l’ex velina oggi finalista a Ballando con le stelle 2024

La partecipazione di Federica Nargi a Ballando con le stelle 2024 ha non solo riacceso i riflettori sull’ex velina di Striscia La Notizia, ma ha anche avuto il merito di far scoprire al pubblico parti inedite del volto televisivo. Per molti è stata una scoperta molto positiva, grazie anche alla narrazione personale, spesso intima, che Nargi ha fatto di sé durante il percorso come concorrente del talent di ballo.

Federica Nargi: la pausa da Ballando con le stelle con il suo Alessandro Matri/ "È straordinario…"

Federica Nargi, che oggi ha 34 anni ed è mamma di due bambine, non è solo la compagna di Alessandro Matri e la bellissima ex velina, ma è anche una donna determinata e precisa, che preferisce mostrare di sé stessa solo la parte più esuberante e gioviale, pur avendo dentro molto di più. Cosa che lei stessa ha confessato in un’intervista rilasciata di recente al settimanale Chi: “Tengo per me i miei problemi, non li faccio pesare su chi mi sta vicino.” ha ammesso.

Federica Nargi, chi è: Miss Italia e poi il successo a Striscia la Notizia/ "Ho lasciato casa da piccola..."

Federica Nargi tra dolori di passato e presente: “Tenevo tutto dentro ma…”

Un atteggiamento, quello di Federica Nargi, che ha però dei lati negativi, come il fatto di non riuscire, ad un certo punto, più a gestire le emozioni: “Tenere tutto dentro per far vedere la mia parte positiva, energica, mi portava a volte a crollare.” ha infatti spiegato. E questi piccoli crolli Federica Nargi non ha avuto timore di mostrarli a Ballando con le stelle 2024, come quando ha raccontato di come, da giovanissima, ha deciso di lasciare casa e famiglia per tentare la strada del successo e dello spettacolo. Per quanto il sogno fosse grande, per Federica è stato difficile affrontare la distanza dai suoi genitori, tanto che per anni è stata molto male. Ha però proseguito senza sosta sulla sua strada e senza pesare sui suoi genitori, dimostrando così sin dall’inizio che una delle sue caratteristiche principali è proprio la determinazione.