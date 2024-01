Chi è Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Siamo molto simili, ci diamo stabilità a vicenda…”

Sabrina Ferilli e suo marito Flavio Cattaneo: “E’ una persona ferma, solida e forte…”

La vita privata e sentimentale dei personaggi noti è sempre oggetto di interesse, soprattutto quando si tratta di protagonisti assoluti. Un esempio è rappresentato da Sabrina Ferilli; tra le attrici più apprezzate, amate e che con recenti apparizioni televisive – soprattutto al fianco di Maria De Filippi – ha confermato le sue spiccate doti di ironia e sagacia. Della sua sfera privata ha però sempre avuto massima tutela, parlando in rare occasioni dell’amore per suo marito Flavio Cattaneo.

Come riporta Trend Online, l’amore tra Sabrina Ferilli e suo marito Flavio Cattaneo sarebbe sbocciato intorno al 2005. L’attrice era reduce dalla separazione dal precedente marito, Andrea Perone. La cerimonia nuziale risale invece al 2011; un evento dedicato a pochi intimi e che si svolse a Parigi. Nonostante mantengano privato il loro rapporto, non c’è dubbio che il loro amore viaggi su binari felici come dimostrato da una dichiarazione di Sabrina Ferilli fatta al Corriere della Sera: “Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.

Flavio Cattaneo, chi è il marito di Sabrina Ferilli: dall’imprenditoria ai ruoli dirigenziali

Oltre alle curiosità sul primo incontro e sulla cerimonia nuziale, non c’è molto altro da raccontare in riferimento all’amore tra Sabrina Ferilli e suo marito Flavio Cattaneo. La mancanza di ostentazione è però un valore aggiunto; simbolo forse di un sentimento tanto forte da volerlo proteggere dalle insistenze mediatiche. Per quanto concerne la carriera e professione del marito dell’attrice, diverse sono invece le informazioni reperibili.

Come riporta Trend Online, Flavio Cattaneo – marito di Sabrina Ferilli – è un imprenditore partito dall’edilizia negli anni ottanta, arrivato ad affermarsi con successo anche in altri settori. Da Commissario dell’Ente Fiera Milano alla vicepresidenza di AEM, oggi nota come A2A. In passato è stato anche Direttore Generale Rai oltre che Amministratore delegato di Telecom. Più di recente – riporta il portale – ha fondato Itabus; società dedicata ai trasporti.

