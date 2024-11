Giovannino, chi è il disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu si Que vales

Tra i volti protagonisti degli ultimi anni a Tu si que vales non possiamo non citare il simpatico Giovannino, che ha regalato delle gag memorabili con l’attrice Sabrina Ferilli durante le varie puntate della trasmissione. All’anagrafe Giovanni Iovino, Giovannino è in realtà un attore e cabarettista che ha ricoperto svariati ruoli al cinema in passato, dopo un passato di cinque anni come animatore nei villaggi turistici, ha preso parte anche alla terza stagione di Gomorra, vanta anche un ruolo in Napoli Velata di Ferzan Ozpetek, ma anche in Pinocchio, pellicola di Matteo Garrone nella quale ha interpretato il ruolo di Pulcinella.

Giovannino, chi è la fidanzata dell'attore di Tu si que vales 2024?/ Il balletto con Sofia insospettisce

Giovannino è particolarmente attivo anche sui social tra Instagram e TikTok, dove vanta un seguito non certo indifferente, ma è grazie a Tu si que vales che è riuscito ad accaparrarsi anche il pubblico televisivo, con le gag regalate grazie a Sabrina Ferilli in tv.

Giovannino e l’altezza: “La gente mi chiede come faccia a fare tutto”

Ovviamente ai telespettatori di Tu si que vales che dal 2021 seguono assiduamente Giovannino e le sue incursioni nel programma di Sabrina Ferilli, non è certo sfuggita l’altezza, visto che il giovane attore 27enne è alto solamente 125 cm, che però non gli impedisce di vivere una vita regolare, nonostante a sorprendersi siano i telespettatori, che non perdono occasione di curiosare nella vita di Giovanni Iovino:

Massimiliano Gallo, chi è? La confessione choc del regista/ "Mia moglie Shalana Santana vittima di razzismo"

In un video postato sui social, Giovannino si è sfogato contro le tante domande ricevute riguardanti la questione altezza: “Quando vado a fare le serate in discoteca il sabato spesso mi chiedono ‘Come sei venuto?’. Allora io rispondo ‘Volando, da Nola io volo e arrivo. Ma che domanda è?!”. Poi ancora: “Il fior fiore delle domande è ‘Ma come guidi?’ Con le braccia bioniche per il volante. Poi mi taglio una gamba e me ne metto una bionica. Ma che domande sono?!”.