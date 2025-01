Francesca Arena è l’ex compagna di Luca Calvani: le parole dell’attore sulla loro storia

Prima del coming out, prima della storia d’amore nata con l’attuale compagno Alessandro Franchini, nella vita di Luca Calvani c’è stata una donna molto importante, con la quale ha avuto una figlia. Lei è Francesca Arena, donna che l’attore ha definito un’intervista “la sua migliore amica” della quale si è poi innamorato profondamente, al punto da averci insieme, nel 2009, una figlia: Bianca. Una relazione che è però finita qualche tempo dopo, anche se non è chiaro precisamente quanto.

Ciò che però è certo è che nel 2022 Luca Calvani ha presentato il suo nuovo compagno Alessandro, facendo di fatto coming out. Una situazione delicata della quale ha recentemente parlato nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. “Io ho amato profondamente la madre di mia figlia e ho amato essere padre e costruirmi la mia famiglia. – ha spiegato Calvani – Però poi, nel momento in cui ho conosciuto Alessandro, che è entrato nella mia vita per caso, io non sapevo neppure da che parte cominciare. Lui, però, mi ha aspettato.”

Luca Calvani e la depressione dopo la separazione: “È venuto a mancare il sogno…”

Quel periodo ha stravolto la vita e le certezze di Luca Calvani, portando anche ad un momento molto buio. “Io avevo in testa un’idea di chi volevo essere da grande, quali erano le mie aspirazioni. E quando quel sogno lì, quella struttura di sogno è venuta a mancare, io sono andato molto in depressione, anche perché pensavo che mai avrei potuto essere felice.”, ha spiegato durante una chiacchierata con Helena Prestes. E ha aggiunto: “Non credo che si sia pronti finché non si è pronti di abbracciare certe parti di sé, perché cresciamo con delle idee ben precise. Poi, nel momento in cui questa fotografia che ti eri messo in testa si sbriciola, ecco la depressione. Non credevo fosse possibile, che avevo buttato una vita, avevo buttato sogni, mi sembrava di esser tornato al punto di partenza, senza niente.” ha infine spiegato in lacrime.