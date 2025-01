Pamela Petrarolo e la rivelazione a Jessica Morlacchi su Luca Calvani

Il ritorno nella casa del Grande Fratello di Jessica Morlacchi ha nuovamente portato a galla i problemi di convivenza tra la cantante e Luca Calvani. I due non si parlano e non si salutano mantenendo molto le distanze e trascorrendo il tempo con persone totalmente diverse. Se Calvani ha ormai formato un gruppo con Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Helena Prestes e Javier Martines, Jessica, dopo il ritorno in casa, sta trascorrendo diverso tempo con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

Quest’ultima, in particolare, ha raccontato all’amica tutti i problemi avuti con Calvani dopo la nomination ricevuta da quest’ultimo e ha svelato anche un retroscena sullo stesso Calvani. Durante una chiacchierata con Jessica, infatti, Pamela ha raccontato a Jessica di aver visto il diario in cui Calvani annota tutti i soldi guadagnati da quando è entrato nella casa del Grande Fratello.

Jessica Morlacchi e la confessione a Mariavittoria Minghetti su Luca Calvani

Dopo aver scoperto l’esistenza di tale diario, Jessica Morlacchi ne ha parlato anche con Mariavittoria Minghetti con la quale ha un rapporto strettissimo e confidenziale sin dai primi giorni di permanenza nella Casa. “Se provo ancora bene per lui? Ma no, niente. – ha detto Jessica a MariaVittoria – Anzi, lui mi sta proprio sulle scatole e lo ripeto. Per me ormai è una persona che se c’è o non c’è è uguale e non mi frega più nulla di lui. Mi dispiace ma questa persona mi ha deluso troppo e io non posso provare bene. Non lo posso proprio vedere. Poi è ovvio che non lo odio, se sento che lui si sente male mi dispiace. Mica gli auguro queste cose. Non sono un animale, anche se gli animali sono meglio di noi. Ma se sento che ha avuto un attacco di colite non faccio i salti di gioia e non dico “wow che bello”.

“Poi ha questa aria da maestro e da superiore. Luca pensa di essere il campione mondiale di tutto. Te non puoi capire cosa mi hanno detto su di lui. Prima Pamela mi ha detto che Luca le ha fatto vedere tutto il suo diario, dentro c’ha scritto tutti i soldi che ha guadagnato fino ad adesso. Sì ha scritto nel dettaglio. I soldi sì, quelli che ha preso fino ad ora stando qui dentro. Come non hai capito? Non ti ricordi che lui ha questo…“, ha aggiunto Jessica prima che la regia decidesse di togliere l’audio come fa sapere Biccy.