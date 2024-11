Tutto su Francesco Bosco, ballerina di Amici 2024

Francesca Bosco è una ballerina di Amici 2024 che è riuscita a conquistare una maglia grazie ad una sfida. L’avventura della ventenne siciliana è iniziata da una settimana dopo aver vinto la sfida contro Sienna, la ballerina australiana che era entrata nella scuola di Maria De Filippi durante la prima puntata grazie ad Emanuel Lo. Nel pomeridiano del 10 novembre 2024, però, Sienna ha perso la sfida contro Francesca che è così diventata ufficialmente un’allieva di Amici prendendo il posto di Sienna anche nella squadra di Emanuel Lo.

Chi è Kimono, la sfidante di Chiamamifaro ad Amici 2024/ Ex concorrente di X Factor 2019...

L’insegnante, dopo il verdetto della sfida, non ha nascosto la propria delusione per l’eliminazione di Sienna. “So quanto ci tiene e quante cose ha Sienna, e quanto ci teneva a stare qui. Ti sento, mi viene da piangere anche a me. Non mi è mai successo. In qualche modo mi sento vicino a questa ragazza che ha tante cose. Purtroppo questo è un percorso bello, crudele, come tutte le cose nel mondo dell’arte, fuori e dentro di qui. Bisogna essere forti, so che troverai il tuo posto fuori. Spacca tutto”, le parole di Emanuel Lo che, dopo una settimana, ha deciso di lasciare Francesca ad un’altra squadra.

Perché Daniele e Chiara sono assenti ad Amici 2024?/ Maglia sospesa per i due ballerini

Emanuel Lo rinuncia a Francesca: il destino della ballerina di Amici 2024

Colpo di scena nel pomeridiano di Amici 2024 in programma oggi, domenica 17 novembre con la decisione di Emanuel Lo di rinunciare a Francesca. Il motivo? Il suo stile di danza. L’insegnante ammette di non sapere come lavorare con lei facendo uno stile totalmente diverso dal suo.

Francesca, però, non abbandona la scuola ma cambia semplicemente squadra. Con Emanuel Lo fuori dai giochi, la ballerina può diventare ufficialmente un’allieva di Alessandra Celentano o Deborah Lettieri. Alla fine, quest’ultima si propone e accetta di diventare insegnante di Francesca.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta ottava puntata 17 novembre: ospiti Tananai e Claudio Amendola